El Festival 3D Tecno empieza el jueves en el Centro de Información Pública

Del 23 al 25 de abril se llevará adelante la primera edición de 3D Tecno, el festival de ciencia, tecnología e innovación organizado por el Municipio. Será con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, del jueves 23 al sábado 25 de abril, el Festival 3D Tecno ofrecerá una agenda diversa que incluye charlas, paneles, talleres, experiencias interactivas, espacios de networking y la segunda edición del hackatón local “Ciudad Futura”, donde equipos multidisciplinarios desarrollarán soluciones a desafíos reales de la ciudad.

La propuesta se desarrollará en instalaciones del Centro de Información Pública (CIP) y será con entrada libre y gratuita. De esa manera, quien así lo desee está invitado a reflexionar sobre el rol de la tecnología en la vida cotidiana, no como algo lejano o futuro, sino como una herramienta que ya forma parte de cómo vivimos, trabajamos y nos vinculamos.

El festival está pensado como un espacio abierto a toda la comunidad: estudiantes, emprendedores, empresas, instituciones y público en general, con el objetivo de fortalecer vínculos, visibilizar el talento local e impulsar la innovación con impacto territorial.

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN CON IMPACTO LOCAL

En ese marco, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, señaló que “3D Tecno propone pensar la tecnología desde el presente, como una herramienta para construir soluciones colectivas frente a los desafíos de la ciudad. Este tipo de espacios son clave para consolidar una agenda de desarrollo que articule conocimiento, producción e innovación, con participación de todos los sectores”.

Por su parte, la responsable del área de Dinamización de Pymes y Cadenas de Valor, Débora Reitovich, destacó que “3D Tecno es una oportunidad concreta para acercar la tecnología a la comunidad desde una mirada práctica, donde las personas no solo acceden a contenidos, sino que participan activamente, experimentan y generan conexiones que pueden transformarse en proyectos reales”.

Asimismo, subrayó que “el festival permite vincular al ecosistema productivo con el educativo y el tecnológico, generando oportunidades para pymes, emprendedores y nuevos talentos”.

TRES DIAS, TRES EXPERIENCIAS

La programación del festival se organiza en torno a tres ejes: “Inspiración” (23 de abril): charlas y paneles sobre innovación, inteligencia artificial y cultura digital; “Aplicación” (24 de abril): talleres y espacios prácticos para aprender haciendo; y “Acción” (25 de abril): vinculada al desarrollo del hackatón “Ciudad Futura”, donde se trabajará en desafíos vinculados a cambio climático, servicios urbanos, gobierno digital, educación, innovación productiva y propuestas abiertas.

Uno de los momentos centrales será el hackatón, donde equipos de hasta seis integrantes podrán desarrollar ideas y prototipos que respondan a problemáticas locales. Las iniciativas serán evaluadas por un jurado especializado, con potencial de convertirse en soluciones concretas para la ciudad.

El cronograma completo de actividades del Festival 3D Tecno ya se encuentra disponible en el sitio web https://3dtecno.conocimiento.gob.ar