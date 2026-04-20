CAPSA presentó en el municipio su plan de inversiones

La reunión tuvo como eje central la presentación del plan de inversiones, con lo cual se confirma que la compañía operará con normalidad mientras explora nuevos nichos de negocios vinculados a la industria energética.

El intendente Othar Macharashvili se reunió este lunes en su despacho con el gerente general de CAPSA, Adolfo Storni; y el gerente de Cuenca Operaciones Chubut, Cristian Altamirano. En la ocasión, se delineó el plan de inversiones, el cual mantendrá un ritmo constante de producción y mejoras estructurales. Asimismo, se abordaron otros temas como la inseguridad en los yacimientos y la intención de expandir sus operaciones hacia el sector de las energías renovables.

Al respecto, Adolfo Storni indicó que “vinimos a contarle al intendente, como todos los años, nuestro plan de inversiones del ejercicio fiscal que arranca el 1 de mayo, donde le explicamos lo que estamos haciendo a nivel productivo y también obras asociadas”.

En el mismo sentido, detalló que “también le expusimos la posibilidad de desarrollar otros negocios asociados al petróleo como son las energías renovables”, al tiempo que destacó que “en el caso de nuestra empresa, estamos funcionando con total normalidad y con un plan de inversiones similar al del año pasado”.

Finalmente, Storni celebró el encuentro con el mandatario, al expresar que “siempre estamos en contacto permanente y tenemos muy buena recepción. El encuentro fue muy cordial y reunirse con el intendente siempre es muy positivo”.