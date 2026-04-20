Con la colaboración de 30 profesionales, la propuesta ofreció cortes de cabellos gratuitos, stands de artesanos y diseñadores locales y espectáculos musicales.

"Cortes Solidarios": más de 300 personas renovaron su look en el CIP

En instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), se efectuó el pasado domingo una nueva edición de la jornada de "Cortes Solidarios”, actividad que se extendió de 15:00 a 21:00 horas y logró un impacto directo en la comunidad, al concretar más de 300 cortes de cabello de forma gratuita.

La iniciativa contó con la colaboración fundamental de 30 profesionales, destacándose la presencia de la peluquería GB de Gonzalo Barrionuevo. Además del servicio estético, los asistentes pudieron recorrer stands con artesanos y diseñadores incentivando el apoyo local.

En la ocasión, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor el alcance social de la propuesta, al afirmar que “estamos sumamente conformes con la respuesta de la gente; observar el CIP colmado de familias que vienen a compartir y a recibir un servicio de calidad de forma gratuita nos llena de satisfacción”.

Luego, añadió la funcionaria que “estas jornadas no solo brindan una solución estética, sino que ponen de manifiesto el espíritu solidario de nuestros profesionales y el rol social en épocas de crisis”.

Sostuvo que “sumar a nuestros artesanos, diseñadores y artistas locales convierte a esta actividad en una verdadera fiesta de encuentro y trabajo colaborativo para toda la ciudad”.

La jornada culminó con la presentación en vivo del artista Juan Monroy, quien acompañó el cierre de una tarde donde la solidaridad y la identidad local fueron las protagonistas.

De este modo, la Secretaría de Cultura reafirma su compromiso de continuar impulsando actividades que integren el oficio profesional con el bienestar de la comunidad comodorense.