Intoxicación fatal en avenida Polonia: la hija de la víctima evoluciona favorablemente

La mujer de 56 años permanece internada fuera de peligro tras el episodio en el que murió su madre, de 84. Desde la Policía reiteraron la importancia de revisar los sistemas de calefacción ante la llegada del frío.

La mujer de 56 años que fue rescatada el sábado de una vivienda ubicada sobre avenida Polonia, casi Canadá, continúa internada en el Hospital Regional y se encuentra fuera de peligro, luego de haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. En el mismo hecho falleció su madre, Amalia Fuertes, de 84 años.

María Alejandra Milathianakis fue hallada descompensada en el interior del domicilio y trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Según informó el comisario mayor Cristian Mulero, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, la mujer “está fuera de peligro y continúa internada”, en sala común, donde seguirá en observación hasta completar su recuperación.

A raíz del caso, desde la Policía insistieron en la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a las bajas temperaturas.

“Hay que revisar los artefactos. Lo tiene que hacer un gasista matriculado, para evitar este tipo de hechos lamentables”, advirtió Mulero, y pidió a la comunidad verificar el estado de los equipos de calefacción.