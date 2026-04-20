Provincia anunció créditos hipotecarios para familias damnificadas

Será por 300 millones de pesos y es impulsada por el Banco del Chubut para familias afectadas por la catástrofe del 18 de enero.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes en Comodoro Rivadavia una reunión con vecinos de los barrios El Marquesado, Los Tilos, Paso Nuevo, Sismográfica y Médanos, afectados por el desplazamiento del Cerro Hermitte que tuvo lugar el domingo 18 de enero.

El encuentro, desarrollado en horas de la mañana en la Residencia Oficial del Gobierno en Kilómetro 3, permitió anticipar una línea de créditos hipotecarios destinada a las familias damnificadas por la emergencia geológica. El mandatario aseguró que “habrá condiciones adaptadas a cada situación particular”.

Durante la reunión, de la que además participaron el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el director del Banco Chubut, Emiliano Álvarez Raso; el gerente regional de la entidad, Dardo Fernández; el gerente de la sucursal Mosconi, Hernán Saavedra; diputados provinciales y concejales, el titular del Ejecutivo escuchó las necesidades de los vecinos, repasó las herramientas dispuestas por el Gobierno provincial y explicó los alcances del plan de financiamiento para la compra, construcción o refacción de viviendas.

“Nos estamos ocupando de dar respuestas inmediatas a familias que pagaron impuestos toda la vida; que compraron su terreno y trabajaron para construir su casa, pero que muchas veces terminan quedando relegadas”, señaló el gobernador.

Torres indicó que “la idea de esta línea específica para la clase media es que, más allá de que en el futuro muchas familias puedan regresar a sus viviendas, también tengan la posibilidad de capitalizarse con otra propiedad en un lugar seguro”.

Destacó además que, al tratarse de un crédito de emergencia otorgado por el Banco Chubut, “se va a priorizar el acompañamiento y la evaluación caso por caso”.

NUEVA LINEA DE EMERGENCIA

Torres garantizó el acompañamiento del Estado a las familias afectadas por el derrumbe ocurrido hace tres meses y recordó que, además de las 52 viviendas que se están construyendo, los damnificados podrán acceder a créditos hipotecarios a través del Banco de Chubut para compra, construcción o refacción dentro de Comodoro Rivadavia. La herramienta está destinada a familias que cuenten con certificado de afectación emitido por la Municipalidad local.

La línea cubrirá hasta el 100% del monto en los tres destinos, con plazos de hasta 20 años para compra y construcción, y de 10 años para refacción.

Según detalló Álvarez Raso, además “se contará con un año de gracia semiplena, durante el cual se abonarán únicamente los intereses”.

En cuanto a las tasas, el funcionario precisó que “habrá dos opciones: una fija en pesos y otra UVA + 3%, lo que representa menos de la mitad de la tasa que actualmente ofrece el Banco Nación”.

Finalmente, Alvarez Raso sostuvo que “la premisa es acompañar a cada familia, con criterios más flexibles y buscando soluciones ante cada dificultad que pueda surgir en el proceso”.