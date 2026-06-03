Prestadores de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa anunciaron restricciones en los servicios y advirtieron sobre una fuerte pérdida en el valor de los aranceles. Mantendrán la atención de emergencias.

Clínicas de la Patagonia suspenden la atención de guardia para afiliados de PAMI

Las clínicas y sanatorios de la Patagonia anunciaron la suspensión de la atención de guardia para afiliados de PAMI ante la falta de respuestas a los reclamos económicos que vienen planteando desde hace meses a las autoridades de la obra social.

La medida alcanza a establecimientos de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, que difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el deterioro financiero del sistema y advirtieron que la situación se ha vuelto insostenible.

Según señalaron los prestadores, los aranceles que perciben por parte de PAMI acumulan una pérdida del 75% frente a la inflación registrada durante los últimos dos años y medio, lo que dificulta el sostenimiento de los servicios médicos.

“Venimos intentando desde hace muchos meses lograr mejoras en las condiciones económicas del contrato con PAMI que permitan mantener los servicios en condiciones regulares”, indicaron.

Guardias suspendidas, pero se mantienen las emergencias

Ante la falta de avances en las negociaciones, las clínicas resolvieron suspender la cobertura de consultas por guardia para afiliados de la obra social.

No obstante, aclararon que continuarán brindando atención en casos de emergencia debido a su responsabilidad sanitaria.

“Nos resulta imposible sostener las prestaciones en las condiciones actuales, por lo que no nos queda otra alternativa que retomar limitaciones de servicios”, señalaron.

Reclamos por los aranceles

Los prestadores aseguraron que recientemente mantuvieron una reunión con las autoridades de PAMI encabezadas por el director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo.

Según explicaron, durante ese encuentro se planteó la posibilidad de aplicar una actualización inferior al 4% en los próximos meses y algunos ajustes puntuales en determinadas prácticas médicas.

Para las clínicas, esa propuesta resulta insuficiente frente al incremento de costos que afronta el sector.

Además, denunciaron dificultades para realizar algunas intervenciones quirúrgicas debido a la falta de provisión de materiales por parte de la obra social.

Entre las especialidades afectadas mencionaron neurocirugías, cirugías urológicas y procedimientos endoscópicos.

Preocupación por el impacto en hospitales públicos

Los prestadores advirtieron que las restricciones podrían generar una mayor demanda en los hospitales públicos de la región.

Por ese motivo, informaron que convocaron a los ministros de Salud de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa para analizar la situación y buscar alternativas que permitan evitar un mayor deterioro del sistema.

Finalmente, las clínicas remarcaron que sostienen la atención de aproximadamente el 65% de la población de la región y generan alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación causa a los afiliados, pero la atención continuará deteriorándose mientras no exista un financiamiento adecuado para el sistema”, concluyeron.