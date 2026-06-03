Cerro Hermitte: avanzan con el relevamiento para definir soluciones habitacionales

La Comisión de Emergencia integrada por el Municipio y la Provincia puso en marcha un relevamiento legal y técnico de las familias afectadas por la catástrofe geológica. El objetivo es elaborar un listado definitivo que permita avanzar en la asignación de tierras públicas.

La Comisión de Emergencia creada para atender la situación de las familias afectadas por la catástrofe geológica en Cerro Hermitte mantuvo este miércoles una nueva reunión de trabajo en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Durante el encuentro se resolvió avanzar con un relevamiento legal y técnico de los damnificados, paso considerado clave para la definición de soluciones habitacionales.

La mesa estuvo encabezada por el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, y reunió a representantes de distintas áreas municipales, entre ellas Infraestructura, Desarrollo Humano y Familia, Asesoría Letrada, Planeamiento y Catastro. También participaron integrantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Hernández indicó que la comisión tiene la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades habitacionales surgidas tras lo ocurrido en Cerro Hermitte y remarcó la importancia de garantizar transparencia en los procesos vinculados a la entrega de tierras públicas.

En ese marco, explicó que el relevamiento permitirá verificar tanto los requisitos formales como las condiciones materiales de cada caso, con el fin de respaldar la futura adjudicación de beneficios.

El funcionario también se refirió a la participación del Concejo Deliberante y señaló que el cuerpo fue convocado desde la conformación de la comisión. Según expresó, sus integrantes optaron por no incorporarse a las reuniones y propusieron la participación de vecinos como representantes, una alternativa que consideró improcedente para el funcionamiento del organismo.

Finalmente, Hernández aseguró que la comisión continúa con las tareas previstas y adelantó que en un plazo de 45 días estará disponible un listado definitivo con la información técnica y legal de los damnificados relevados.