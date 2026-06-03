Escuela Municipal: aplican plan integral de cuidado bucodental

Este miércoles por la mañana, la Municipalidad, a través de la agencia Comodoro Conocimiento, la secretaría de Cultura y la cartera de Salud, llevó a adelante en la Escuela Municipal N° 2006 el control bucodental a alumnos de primero a cuarto grado. Dicha propuesta forma parte del plan integral de cuidado de la salud que desarrolla la gestión del intendente Othar Macharashvili en las distintas instituciones públicas.

En relación a la iniciativa, que no se limita a los alumnos sino que también busca formar a los docentes para que integren estos hábitos saludables en la rutina diaria escolar, combinando la atención médica con un enfoque pedagógico integral, hizo mención el gerente Ejecutivo de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, quien explicó que los chicos ya han trabajado con los docentes esta temática, y lo que buscamos es darle atención no solo desde lo pedagógico y curricular, sino también desde todas las áreas del Municipio atendiendo a la calidad de vida de los chicos”.

El funcionario detalló la importancia de la iniciativa, al sostener que “la prevención, la salud y lo educativo tiene que ver no solo con el control, sino con la formación y, en este caso, el cuidado de la salud bucal. Además, tiene aspectos de formación para los docentes que puedan transmitir en la cotidianeidad a los chicos el cuidado y la prevención”.

Asimismo, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, ponderó el trabajo del personal de la cartera en lo que respecta al seguimiento de la salud de todos los niños que concurren al establecimiento, el acompañamiento a los docentes, no docentes y también de las familias.

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El funcionario además puso énfasis en que, para brindar un mejor servicio, “es necesario educar; la escuela no solo es un pilar fundamental para la salud de la población, sino también la extensión ideal para llegar a cada uno de los hogares”.

El programa de prevención y promoción de la salud además incluye, además, nutrición, enfermería para primeros auxilios, el control del esquema de vacunación y un trabajo con el servicio social municipal mediante el cual se hace el acompañamiento a todas las familias.

CRECER EN UN AMBIENTE MAS SALUDABLE

En tanto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de la actividad, al decir que “desde hace varios años, todas las áreas del municipio que asisten a la escuela venimos realizando en conjunto para que nuestros niños puedan crecer en un ambiente lo más saludable posible”.

Seguidamente, agregó que “estamos trabajando fuerte desde el área de pedagógica, y en forma conjunta con salud, para que los chicos tengan esta asistencia permanente”, al tiempo que remarcó que “educar a nuestros niños en todo lo que hace la salud bucal, es para que ellos entiendan que la boca también es una parte muy importante y que hay que tenerla saludable”.

Finalmente, la directora de la institución educativa, Leticia Cardozo, recordó que “esta actividad la emprendimos en 2023”, mientras que al referirse al 2026 indicó que “este año desde la gestión municipal plantearon la posibilidad de armar un programa integral de salud para los alumnos de la escuela”.

“Empezamos a trabajar con la Dirección de Odontología y hoy toda la matricula fue revisada, por supuesto con la autorización de las familias”, destacó al acentuar que de esta manera “los niños van aprendiendo cómo cuidar sus dientes y todos los hábitos de higiene”.