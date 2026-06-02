Mario Torres, de 84 años, logró salir a tiempo de la vivienda que habitaba sobre la calle Las Fresas. El fuego provocó daños totales en el inmueble y el hombre fue trasladado al Hospital Regional para su evaluación.

Un jubilado fue rescatado por vecinos durante el incendio de su casa en el San Martín

Un incendio de importantes dimensiones destruyó este martes por la tarde una vivienda del barrio San Martín y puso en riesgo la vida de un hombre de 84 años, quien pudo ser auxiliado por vecinos antes de que las llamas avanzaran sobre toda la estructura.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 en una casa ubicada sobre la calle Las Fresas. Tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, efectivos de la Seccional Primera acudieron al lugar y encontraron a un grupo de vecinos que ya había logrado poner a salvo a Mario Torres, residente de la vivienda afectada.

De acuerdo con el relato brindado por el propio hombre a la policía, el incendio se habría iniciado de manera accidental. Según explicó, dejó encendido un fogón a leña y, mientras se encontraba en el baño, una chispa alcanzó un sillón cercano, generando el foco ígneo.

En el operativo intervinieron equipos de EMEC y Bomberos Voluntarios, bajo la coordinación del cabo primero Julio Peralta, quienes trabajaron para controlar y extinguir el fuego.

La médica Sulma Meneses dispuso el traslado preventivo del jubilado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. En principio, se constató que presentaba irritación en las cejas y en el vello nasal.

Aunque no hubo personas con lesiones de gravedad, la vivienda sufrió pérdidas totales. También tomó intervención personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.