Lunes sin recolección de residuos en Comodoro

Urbana confirmó que se suspenderá el servicio durante el feriado. En el caso de Rada Tilly mantendrá su recorrido habitual nocturno.

Este lunes 17 de agosto, al conmemorarse el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, se implementará un esquema especial en el servicio de limpieza. La empresa Urbana Higiene Ambiental confirmó las modificaciones operativas para la región.

En el caso de Comodoro Rivadavia, la recolección estará totalmente suspendida durante toda la jornada. Ante esta situación, se solicita a los contribuyentes que eviten sacar los desechos domiciliarios a la calle. Asimismo, se recomendó no dejar elementos voluminosos junto a los Puntos Verdes para prevenir que terminen dispersándose en la vía pública.

Mientras, en Rada Tilly el funcionamiento se mantendrá de manera habitual. Los recorridos se desarrollarán con normalidad durante el turno vespertino-nocturno.

Desde la firma encargada del servicio agradecieron la colaboración de la comunidad para mantener el orden durante la fecha patria.