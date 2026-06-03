Otro caballo suelto causa un siniestro en la Ruta 26

El animal se le cruzó sorpresivamente al conductor de una Toyota y escapó hacia el campo tras el impacto.

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del martes sobre la Ruta Nacional 26, a la altura del kilómetro 41, cuando el conductor de una camioneta impactó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45, cuando personal policial de la dependencia de Rada Tilly fue alertado mediante un llamado telefónico y se dirigió al lugar para intervenir en la situación.

Al arribar, los efectivos constataron que una camioneta Toyota Hilux de color blanco presentaba importantes daños materiales en su parte frontal. Según manifestó el conductor, circulaba en dirección a Comodoro Rivadavia cuando un equino se cruzó repentinamente en su trayectoria, por lo que no pudo evitar la colisión.

Como consecuencia del impacto, el animal escapó hacia una zona de campo abierto y no pudo ser localizado pese a la búsqueda realizada en el sector.

El conductor resultó ileso y no requirió asistencia médica. En tanto, la camioneta sufrió daños en el paragolpes delantero, una óptica, el capó y el guardabarros.

Durante el procedimiento, el automovilista presentó la documentación obligatoria del vehículo, la cual se encontraba en regla. Intervino personal policial de Rada Tilly.