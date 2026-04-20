El Pez Negro vuelve a tocar en Sarmiento y abre su 2026 con una fecha especial

El Pez Negro volverá a tocar en su ciudad con una fecha que funciona como punto de partida para el año. El recital será el sábado 25 de abril en 547 Beer y marcará su primera presentación de 2026, además del reencuentro con el público local tras su paso por Buenos Aires.
“Vamos a estar tocando solos, como un regreso a los escenarios después de lo que fue nuestro paso por Buenos Aires”, señalaron desde la banda a El Patagónico.
Sobre esa experiencia, agregaron: “Venimos muy contentos por esa experiencia en la gran ciudad. Tuvimos la posibilidad de tocar en lugares como El Emergente y también de participar en el ciclo ‘Vamos Viendo’ en Villa Madero. Fue una etapa muy enriquecedora”. Durante esa etapa compartieron fechas con Thompson Olson y Temblores, además de asistir a distintos recitales como espectadores.
De vuelta en Sarmiento, la banda retoma la actividad con nuevos objetivos. “Ahora estamos trabajando en material nuevo que seguramente estaremos presentando en los próximos meses, y también proyectando lo que va a ser un nuevo videoclip”, adelantaron. Además, anticiparon una propuesta distinta para mayo: “Estamos organizando un evento más íntimo, en un formato con público sentado”.
El Pez Negro está integrado por Sebastián Namuncurá en guitarra y voz, Iván Aguirre Foley en bajo, José “Chino” Jaramillo en batería y Carlos “Karli” Necul en piano. Desde lo musical, el grupo se caracteriza por una propuesta abierta, que cruza influencias y busca conectar con distintos públicos, con un enfoque que se potencia especialmente en el vivo.
“Estamos encarando este 2026 con mucha energía, con nuevas ideas y con muchas ganas de reencontrarnos con el público local”, resumieron.