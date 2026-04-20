La banda se presentará el sábado 25 de abril en 547 Beer, en un show que marca el regreso tras su paso por Buenos Aires.

El Pez Negro vuelve a tocar en Sarmiento y abre su 2026 con una fecha especial

El Pez Negro volverá a tocar en su ciudad con una fecha que funciona como punto de partida para el año. El recital será el sábado 25 de abril en 547 Beer y marcará su primera presentación de 2026, además del reencuentro con el público local tras su paso por Buenos Aires.

“Vamos a estar tocando solos, como un regreso a los escenarios después de lo que fue nuestro paso por Buenos Aires”, señalaron desde la banda a El Patagónico.

Sobre esa experiencia, agregaron: “Venimos muy contentos por esa experiencia en la gran ciudad. Tuvimos la posibilidad de tocar en lugares como El Emergente y también de participar en el ciclo ‘Vamos Viendo’ en Villa Madero. Fue una etapa muy enriquecedora”. Durante esa etapa compartieron fechas con Thompson Olson y Temblores, además de asistir a distintos recitales como espectadores.

Embed - El pez negro on Instagram: "Hola Cardumen Nos reencontramos este 25 de abril en 547 beer. Se viene una noche para volver a vibrar juntos, con toda la comunidad rockera de Sarmiento. Vamos a hacerla inolvidable Nos vemos ahí. El Pez Negro" View this post on Instagram

De vuelta en Sarmiento, la banda retoma la actividad con nuevos objetivos. “Ahora estamos trabajando en material nuevo que seguramente estaremos presentando en los próximos meses, y también proyectando lo que va a ser un nuevo videoclip”, adelantaron. Además, anticiparon una propuesta distinta para mayo: “Estamos organizando un evento más íntimo, en un formato con público sentado”.

El Pez Negro está integrado por Sebastián Namuncurá en guitarra y voz, Iván Aguirre Foley en bajo, José “Chino” Jaramillo en batería y Carlos “Karli” Necul en piano. Desde lo musical, el grupo se caracteriza por una propuesta abierta, que cruza influencias y busca conectar con distintos públicos, con un enfoque que se potencia especialmente en el vivo.

“Estamos encarando este 2026 con mucha energía, con nuevas ideas y con muchas ganas de reencontrarnos con el público local”, resumieron.