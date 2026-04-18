Othar y Suiskaia ratificaron cooperación en proyectos energéticos

Durante la reunión con la representante de Rusia se avanzó en el análisis de posibles proyectos para acceder a nuevas tecnologías aplicadas a la producción y eficiencia energética.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo una reunión con la especialista en Proyectos de Energía de la representación comercial de la Federación de Rusia en Argentina, Anastasiia Suiskaia, con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación e inversión en el desarrollo energético local.

Del encuentro participaron, además, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente de la agencia, Domingo Squillace; y el secretario de Gobierno y Modernización, Sergio Bohe, quienes abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas a la innovación, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades en el sector.

En ese marco, el intendente destacó la importancia de generar vínculos internacionales que contribuyan al crecimiento sostenible de Comodoro Rivadavia, al tiempo que remarcó el rol estratégico de la ciudad en materia energética a nivel regional y nacional.

POSIBLE PARQUE EOLICO

Suiskaia fue parte del encuentro “Construyendo el Nodo Industrial de la Patagonia Austral”, marco en el cual ratificó los avances que entre su área y la municipalidad se vienen realizando desde hace dos años, recordando la participación del intendente en abril de 2025 en una reunión en la que se abordó la posibilidad de negocios entre Rusia y Argentina. En el mismo sentido, recibió con agrado la invitación a participar en la Expo Industria de este año en Comodoro Rivadavia.

La diplomática valoró el encuentro y expresó que “la reunión fue positiva; discutimos sobre muchos temas, como las posibilidades de nuestras empresas para incorporarse a los proyectos energéticos de la provincia y de la Patagonia”, añadiendo que también “analizamos la posibilidad de que nuestra empresa de energía renovable pueda desarrollar en conjunto un proyecto de parque eólico”.

Asimismo, detalló que existen muchas expectativas sobre el proyecto piloto denominado Antonio Morán, “ya que pensamos que va a abrir las puertas para el ingreso de nuestras empresas al mercado electroenergético de la región”.

Suiskaia agregó que “también discutimos temas de cooperación en el área científica y pudimos intercambiar experiencias en el sector petrolífero y de energías renovables para dar impulso al sector energético argentino y avanzar en estos temas en conjunto”.

CONSOLIDACION DE ESTRATEGIAS

En tanto, Zárate señaló que “estamos profundizando y consolidando una estrategia que la ciudad ha generado por instrucción del intendente, que es la búsqueda de inversiones y articulaciones con empresas que puedan aportar nuevas tecnologías y distintos niveles de desarrollo en temáticas vinculadas centralmente en la energía”.

El titular de Comodoro Conocimiento afirmó que “la visita de la representante de la embajada comercial rusa ha sido muy importante, ya que ha podido observar el potencial de la ciudad, participar de espacios de intercambio y dialogar con empresas, identificando oportunidades concretas para profundizar esta línea de cooperación”.

Finalmente, el funcionario indicó que “existe un fuerte interés en avanzar en proyectos particulares, entre ellos el desarrollo de un parque eólico en Comodoro Rivadavia, con la intención también de generar otras estrategias de inversión en la Patagonia”, por lo que “por instrucción del intendente, se continuará profundizando esta línea de trabajo”.