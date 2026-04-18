Completarán el pavimento en el nuevo espacio comercial de San Cayetano

Es para acompañar el desarrollo comercial de 10 de Noviembre y Polonia. Además, se avanzará con una obra que dotará de gas a más de 17 familias.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del municipio, Fernando Ostoich, se reunió con un grupo de vecinos e integrantes de la Iglesia Tabernáculo de la Fe, con quienes dialogó sobre obras que se ejecutarán en el barrio San Cayetano con el objetivo de fomentar el crecimiento comercial y mejorar la infraestructura urbana en un sector que ha experimentado un fuerte desarrollo.

El funcionario destacó la importancia de acompañar el crecimiento del sector con obras concretas, al decir que “estamos interviniendo en un punto de la ciudad que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. La instalación de un paseo comercial, una estación de servicio y la actividad que genera la iglesia hacen necesario ordenar la circulación y mejorar la infraestructura vial”.

Añadió luego que “la pavimentación de estas calles no solo mejorará la transitabilidad, sino que también fortalecerá el desarrollo comercial, brindándole previsibilidad a un sector que hoy tiene un gran movimiento de vehículos y peatones”.

El concurso de precios, que se concretó el último jueves, contempla la pavimentación de 2.200 metros cuadrados de calzada, junto con la construcción de cordones cuneta y badenes de hormigón, en dos calles ubicadas entre las avenidas Polonia y 10 de Noviembre, y O’Donnell. Estas intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad vehicular, optimizar el funcionamiento del transporte público y ordenar la circulación en un sector de alta demanda.

EXTENSIÓN DE LA RED DE GAS EN EL SECTOR

En paralelo, el Municipio realizará la obra “Ampliación Red de Gas Natural Manzanas 57 y 85 P. 6 - B° San Cayetano”, que permitirá dotar de este servicio esencial a 17 familias del sector, a partir del tendido de aproximadamente 260 metros lineales de cañería que incluye la instalación de nichos prefabricados, la realización de pruebas técnicas y la reparación de veredas.

En este sentido, Ostoich subrayó el impacto de la obra al decir que “la ampliación de la red de gas, permitirá que más familias puedan acceder a un servicio fundamental. Son obras que mejoran directamente la calidad de vida de los vecinos y que también acompañan el crecimiento urbano de manera ordenada”.

Finalmente, indicó que “este tipo de intervenciones integrales, que combinan pavimento y servicios, son parte de la planificación que llevamos adelante, en función de lo que establece el intendente para consolidar distintos sectores de la ciudad y generar mejores condiciones, tanto para vivir como para invertir y desarrollar actividades comerciales”.