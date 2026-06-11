Transporte  Diadema: el Concejo redactó los pliegos licitatorios

Ante el inminente vencimiento del contrato, los concejales presentaron sobre tablas el trabajo de base que habilitará el llamado a licitación para el servicio público.

El servicio de transporte público urbano y suburbano a Diadema y otros barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia también debe atravesar un proceso licitatorio. El contrato ya había sido prorrogado en dos oportunidades, y mientras corre el ultimo plazo de 90 días acordados, el ejecutivo municipal aun no elevó al Concejo Deliberante los pliegos para el correspondiente llamado a licitación, de carácter nacional.

En función de los tiempos administrativos que se agotan -además del análisis en comisión, requieren el paso por audiencia publica y la convocatoria nacional – desde el bloque Arriba Chubut, el concejal Ezequiel Cufré presentó sobre tablas en la sesión de esta tarde los pliegos de bases y condiciones para la prestación del servicio; documento fundamental para habilitar un proceso licitatorio idéntico -en términos burocráticos - al que ya atravesó con el transporte urbano.

El proyecto -que lleva la firma de los seis ediles del bloque - también recibió contribuciones técnicas de profesionales e investigadores de la UNPSJB y Conicet, además del trabajo territorial con vecinales y organizaciones intermedias, y ya fue girado a comisiones para que todo el cuerpo de concejales pueda hacer su aporte y avanzar con el tramite necesario para no dejar sin ese servicio esencial a ese gran sector de la zona norte de la ciudad.

Por otra parte, y también referido al transporte público de pasajeros, durante la sesión tomó estado parlamentario el contrato de concesión recientemente firmado entre la municipalidad y el grupo MR SRL, que debe ser ratificado por el poder legislativo de la ciudad. El mismo será analizado en comisiones a partir de la semana próxima.

ACCESIBILIDAD PARA ADULTOS MAYORES

Los concejales respaldaron de manera unánime el proyecto de ordenanza de Gabriela Simunovic y Mariela Aguilar (ACh) para garantizar la accesibilidad de adultos mayores. La norma, analizada en comisión con el secretario de control operativo -que será autoridad de aplicación – prevé la disponibilidad de al menos una silla de ruedas en edificios e instituciones de gestión pública; centros de salud, bancos, supermercados, terminal y aeropuerto; farmacias con superficies mayores a los 70 m2 y la SCPL.

La medida va en sintonía con una serie de ordenanzas que este Concejo trabajó durante el primer año de gestión, orientadas a proteger derechos y garantizar la accesibilidad de los adultos mayores, incluyendo la formalización del Consejo Municipal de Adultos Mayores, que formula recomendaciones esenciales para la diagramación de políticas públicas orientadas al sector, como el proyecto de marras.

RECONOCIMIENTOS PARA “OSO” BAREILES

Además, durante esta primera sesión ordinaria del mes de junio se otorgó la distinción honorífica Cerro Chenque al entrenador Nicolás Casalánguida, y se aprobó la ordenanza para designar con el nombre de Carlos “Oso” Bareilles al auditorio del centro cultural, Homenaje que llegó a los exactos cinco años de su desaparición física.