En Km 17 se dio otro paso para la mensura de 280 parcelas

Se trata de un paso fundamental para garantizar seguridad jurídica y proyectar el acceso a servicios básicos en ese sector de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Es que a partir de ello se les facilitará a las familias avanzar en la regularización de sus terrenos. Son 280 parcelas.

Este viernes por la tarde, en la sede de la Asociación de Productores y Forestadores de Km 17, el intendente Othar Macharashvili participó junto al secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández y la referente vecinal, Silvia Gómez, de la firma de redeterminación de contratos correspondientes a la mensura de distintos sectores.

Del acto también participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; concejales; miembros de la comisión de la vecinal barrial y vecinos del área.

Sobre la acción, que se enmarca en las políticas de ordenamiento territorial que impulsa la gestión con el objetivo de brindar soluciones concretas y sostenibles en materia de acceso a la tierra, Macharashvili expresó que “tal como lo habíamos prometido, pudimos lograr la redeterminación de todos estos contratos. Miramos para adelante y en función de todos los vecinos y, en esa línea, vamos a seguir avanzando sector por sector y trabajando en conjunto con la vecinal para no frenar los proyectos de infraestructura que vienen para esta área productiva”.

Asimismo, sostuvo que “tenemos una deuda pendiente con el agua potable; por eso ahora vamos a tener que empezar a trabajar en el reúso de las aguas grises. Llevará un tiempo, pero tenemos un norte para darle un mejor uso al agua potable, la que no podemos usar de cualquier forma”.

Por su parte, el titular de Ordenamiento Territorial destacó que “la renegociación de las mensuras en Km. 17, constituye un paso clave para avanzar en soluciones concretas y sostenibles para los vecinos del sector”. En ese sentido, Hernández explicó que “este proceso no solo permite ordenar la tierra desde el punto de vista administrativo y técnico, sino que también garantiza el acceso a lotes con servicios, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad”.

Asimismo, el funcionario remarcó que la actual gestión sostiene criterios claros en materia de planificación urbana. “No se ha entregado ningún lote sin servicios y existe una firme decisión de no permitir nuevos asentamientos ilegales, en el marco de una política basada en el cumplimiento de la normativa y la equidad para todos los vecinos”, acotando que se trata de “una decisión que llevamos adelante junto al intendente desde el primer día, entendiendo que el desarrollo urbano debe estar acompañado por planificación y orden”.

La referente vecinal Silvia Gómez, en tanto, agradeció al Municipio “por acercarse a firmar el acta acuerdo, tal como se pactó en la reunión anterior y la importancia que tiene informar todos los plazos y en qué consiste cada paso a seguir”.