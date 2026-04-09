La convocatoria está dirigida a los residentes de las manzanas 127, 133 y 108, en el marco de la Resolución N° 2653/23. De esta manera, el Municipio continúa trabajando en el ordenamiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

Radio Estación: convocan a vecinos de la Etapa 1 para avanzar en procesos de pre-adjudicación

La Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad convoca de manera urgente a los vecinos de la Etapa 1 del sector Radio Estación para actualizar su situación dominial y avanzar en las gestiones de pre-adjudicación de la tierra pública.

La convocatoria está dirigida estrictamente a los residentes comprendidos en las manzanas 127, 133 y 108, enmarcados en la Resolución N° 2653/23. Los interesados deberán presentarse personalmente para continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Los vecinos deberán asistir a la Unidad de Tierras N° 1, ubicada en Avenida Dalle Mura N° 255, en barrio Stella Maris, los días lunes, martes y miércoles, de 08:30 a 13:00 horas, hasta el miércoles 29 de abril, inclusive.

En ese contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, subrayó la relevancia de este trámite para la seguridad jurídica de las familias del sector, al afirmar que “es fundamental que los vecinos comprendidos en esta resolución se acerquen a nuestras oficinas en el barrio Stella Maris a la brevedad, ya que este trámite es sumamente necesario para avanzar con las pre-adjudicaciones y dar previsibilidad a cada adjudicatario".

Asimismo, el funcionario informó que el personal técnico estará a disposición en las oficinas de Avenida Dalle Mura para asesorar a los vecinos y agilizar los expedientes.