Más escuelas de la cordillera afectadas por amenazas de tiroteo

Se activaron protocolos en varias localidades y se reforzaron controles en los establecimientos. En todos los casos, son falsas alarmas que generan profunda inquietud en la comunidad educativa.

En los últimos días se multiplicaron en la región cordillerana de Chubut, a tono con lo que ocurre en distintos puntos del país, las amenazas de supuestos tiroteos en escuelas. Se registraron casos en distintas escuelas de Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Maitén y Cholila.

Si bien el fenómeno genera preocupación en las comunidades educativas, hasta el momento todos los episodios registrados fueron considerados “falsas alarmas”. En la mayoría de los casos se detectaron mensajes o pintadas dentro de los edificios escolares que advertían sobre posibles ataques.

Uno de los hechos que encendió las alertas ocurrió en una escuela secundaria de Esquel, donde aparecieron inscripciones en los baños que mencionaban un supuesto tiroteo. A partir de ese momento se activaron protocolos preventivos y se reforzó la presencia policial en las inmediaciones.

Aunque no se registraron incidentes, se inició una investigación para identificar a los responsables. Desde entonces las medidas se extendieron a otros establecimientos de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación dispuso la aplicación de un protocolo específico en todos los establecimientos. Entre las medidas adoptadas se incluyen restricciones en el ingreso de elementos personales, controles preventivos y comunicación permanente con las familias.

En ese marco, durante esta semana los estudiantes deben asistir sin mochilas ni teléfonos celulares. Además, se estableció el uso de bolsas transparentes para transportar útiles y se reforzaron los mecanismos de revisión.

Las instituciones educativas trabajan de manera coordinada con las familias, solicitando colaboración para revisar pertenencias y reforzar las medidas de prevención. El operativo incluye la participación de la Policía, que actúa en conjunto con áreas de investigación para detectar posibles responsables de las amenazas.

La presencia policial se concentra principalmente en el exterior de los establecimientos, en corredores escolares y zonas de mayor circulación, aunque puede extenderse al interior en situaciones puntuales.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar el normal desarrollo de las clases y llevar tranquilidad a la comunidad educativa, en un contexto donde este tipo de amenazas se replican en distintas provincias del país.