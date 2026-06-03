Miquelarena destacó la "autodepuración" policial tras los allanamientos en la Alcaidía

El subsecretario de Seguridad sostuvo que la investigación refleja los mecanismos de control interno de la fuerza. Remarcó que el jefe de la dependencia fue apartado preventivamente mientras avanza la causa judicial.

El subsecretario de Seguridad de Chubut, Rodrigo Miquelarena, destacó este miércoles la actuación de la Policía provincial en la investigación que derivó en allanamientos dentro de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia y en el apartamiento preventivo del jefe de la dependencia.

Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa en la que autoridades judiciales y del Gobierno provincial brindaron detalles sobre la causa que investiga presuntas irregularidades y una posible connivencia entre internos y personal de la unidad.

Miquelarena sostuvo que el caso constituye una muestra de los mecanismos de control interno que aplica la fuerza cuando surgen sospechas sobre la conducta de sus integrantes.

“Muchas veces cuando hay operaciones de este tipo intervienen otras fuerzas, pero en este caso fue nuestra policía la que llevó adelante el allanamiento”, señaló el funcionario, quien además valoró la rapidez con la que se concretaron los procedimientos.

En ese marco, remarcó que la respuesta institucional fue inmediata y afirmó que los efectivos involucrados son apartados preventivamente mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

“Queremos que la sociedad entienda que cuando hay un policía que, presuntamente, en lugar de brindar garantías y resguardo incumple con su función, es la misma fuerza la que lo aparta. Después la investigación continúa en la Justicia”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la Policía del Chubut actúa cuando detecta situaciones irregulares dentro de la institución y recordó que en los últimos años se avanzó sobre distintos casos que derivaron en medidas internas.

La investigación que motivó los allanamientos comenzó a fines de abril y derivó este miércoles en seis procedimientos donde se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés para la causa.