La actividad del fin de semana tuvo lugar en la sede de la CAI, en el Socios Fundadores, en el gimnasio Cemento Comodoro y en Náutico Rada Tilly.

Se desarrolló una nueva fecha de la Fase Asociativa en el básquet local

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el fin de semana una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

En ese contexto, la acción se desarrolló el sábado en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, en el Socios Fundadores de Gimnasia, en el gimnasio Cemento Comodoro de Petroquímica y en Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, la actividad se llevó a cabo en el Socios, en cancha de “Petro” y también en el campo de juego del “Aurinegro”.

La actividad continuará este lunes con dos partidos a desarrollarse en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

El local Petroquímica se medirá desde las 20 ante Gimnasia “Blanco” por la categoría Liga Próximo y luego, se jugará el partido de Primera Femenino, entre ambos clubes.

Panorama

SABADO 25

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 44 / La Fede Deportiva "Bordó” 79 (Mini Mixto).

- CAI 33 / La Fede Deportiva "Bordó” 82 (Infantiles M).

- CAI 13 / La Fede Deportiva "Bordó" 133 (Cadetes M).

- CAI 42 / La Fede Deportiva "Bordó" 102 (Juveniles M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 104 / Escuela Municipal Pueyrredón 12 (Mini Mixto).

- Gimnasia "Blanco" 119 / Escuela Municipal Pueyrredón 6 (Infantiles M).

- Gimnasia "Blanco" 95 / Escuela Municipal Pueyrredón 10 (Cadetes M).

- Gimnasia "Blanco" 64 / Escuela Municipal Pueyrredón 34 (Juveniles M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 88 / Náutico Rada Tilly "Negro” 32 (Mini Mixto).

- Petroquímica 64 / Náutico Rada Tilly "Negro” 49 (Cadetes M).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 83 / La Fede Deportiva “Blanco” 10 (Infantiles M).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 74 / La Fede Deportiva “Blanco” 35 (Cadetes M).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 78 / La Fede Deportiva “Blanco” 42 (Juveniles M).

DOMINGO 26

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 27 / Náutico y Rada Tilly 92 (Liga Próximo M).

En el Socios Fundadores

- Comisión de Actividades Infantiles 21 / Gimnasia y Esgrima 69 (Infantiles F).

- Gimnasia “Blanco” 59 / CAI 74 (Liga Próximo M).

- Gimnasia y Esgrima 84 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (Primera F).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 63 / Gimnasia “Verde” 109 (Liga Próximo M).

Programa

LUNES 27

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Leandro Aguirre y José Bova.

21:30 Primera (F): Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza, Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.