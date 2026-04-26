Una noche para celebrar el Día del Trabajador

Los Charros de Lumaco, Rey Yulian y Lunaticos forman parte de la propuesta impulsada para el 30 de abril desde las 21 en la Sociedad Rural.

MyM Producciones impulsa una nueva propuesta musical con la llegada de Los Charros de Lumaco, en un show previsto para el 30 de abril a partir de las 21:00 en la Sociedad Rural, en el marco de la celebración del Día del Trabajador.

Uno de los responsables de la organización es Mauricio Medina, quien desde hace años brinda espacio a bandas locales dentro de sus eventos.

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En esta oportunidad, la banda elegida es Lunaticos, que se suma a la grilla con una propuesta orientada al baile y al disfrute del público.

La noche también contará con la presencia de Rey Yulian, con un repertorio de clásicos que mantiene vigencia desde hace más de 25 años, etapa en la que alcanzó popularidad junto a la Banda al Rojo Vivo.