Este viernes habrá acción en cancha del “Bordó” y en la del “Aurinegro”. Ambos partidos de la fase regular del torneo Apertura de básquet darán comienzo a las 21:30.

Pueyrredón-La Fede y Náutico-CAI es la propuesta en Primera Mayores

Con dos partidos, este viernes desde las 21:30 se jugará una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura de Primera división, de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, el líder La Fede Deportiva se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón. Los árbitros del encuentro serán Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

Mientras que en Náutico Rada Tilly, el dueño de casa se las verá con la Comisión de Actividades Infantiles. Mario Contrera, Facundo Iza y Jorge Alarcón, serán los encargados de impartir justicia en la cancha del “Aurinegro”, quien es el escolta que tiene el campeonato.

Por otra parte, el último miércoles, a raíz de las condiciones meteorológicas, quedó suspendido el partido entre Petroquímica y Gimnasia, que debía jugarse en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, por lo que deberá ser reprogramado.

El fin de semana, mientras tanto, continuará con más de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa, como así también, se desrrollará el cuarto encuentro para las categorías iniciales del básquet, es decir Iniciación Deportiva (U-05), Premini (U-09) y Cebollitas (U-07).

Programa

VIERNES 8

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera: (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Mario Contrera, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

SABADO 9

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini Mixto: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova y Matías Carrizo.

19:00 Juvenil (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova y Matías Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini Mixto: CAI vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera y Juan Carlos Pérez.

19:00 Juveniles (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

16:00 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

17:30 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

DOMINGO 10

En Náutico Rada Tilly

16:00 Liga Próximo (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y Axel Catalán.

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Programa de 4º Encuentros

Categorías: Iniciación Deportiva – Cebollita – Pre Mini

SABADO 9

En Comisión de Actividades Infantiles

17:00 Pre Mini (U-09): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón.

18:00 Cebollitas (U-07): CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón.

En el Socios Fundadores

10:30 Cebollitas (U-07): Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

11:30 Pre Mini (U-09): Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly” Amarillo”.

12:30 Pre Mini (U-09): Petroquímica vs Gimnasia “Blanco”.

DOMINGO 10

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

16:00 Pre Mini (U-09): La Fede Deportiva “Blanco” vs La Fede Deportiva “Bordó”.

17:00 Cebollitas (U-07): La Fede Deportiva “Blanco” vs La Fede Deportiva “Bordó”.