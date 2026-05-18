En esta ocasión, fueron parte del primer encuentro del año un total de 135 niños y niñas que empiezan a hacer sus primeras armas en el deporte.

El mini vóley abrió el año en la CAI

El fin de semana se llevó adelante el primer encuentro de minivóley en las instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI).

En la jornada, que es acompañada por el Ente Comodoro Deportes, participaron deportistas de los distintos clubes y escuelas municipales, en las categorías: Bajitos (de 5 a 8 años), Pre Minis (8 a 10 años) y Minis (10 a 12 años).

Adrián Rasgido, es uno de los referentes encargados de la organización, junto a Romina Rojas.

La fecha, que fue acompañada por gran cantidad de familias, comenzó con una entrada en calor, varios ejercicios de mini vóley y luego, comenzaron los partidos.

Entre ellos estuvieron los clubes y sedes: Laprida, Club Huergo, Gimnasio Municipal 4, Municipal Kilómetro 5, Gimnasio Municipal 1, Gimnasio Municipal 2, Municipal Ciudadela, Palazzo, Gimnasio Municipal 3, Martín Rivadavia, Waiwen Vóley, Savio Vóley, Petroquímica, Laprida Vóley, y Palazzo Vóley.

Desde la organización agradecieron a la coordinadora de la sede de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI); Alessandra Blasi.