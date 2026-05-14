Vóleibol: Gastón Rojas asumió como entrenador de la Selección de Chubut

El nuevo DT estará a cargo de los seleccionados Sub 16 y Sub 18, en ambos casos de la rama masculina.

El comodorense, Gastón Rojas asumió el cargo de entrenador de los seleccionados de vóley Sub-16 y Sub-18 de Chubut. La Selección Sub- 18 Masculino, a finales de este mes afrontará el Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales, mientras que, en junio, la Sub-16 competirá en el Torneo Argentino que tendrá como sede Comodoro Rivadavia.

Desde finales del año pasado, Rojas mantuvo un encuentro con la Federación de Chubut, quienes le ofrecieron hacerse cargo de la Selección de Chubut Sub-16 y Sub-18 Masculino.

“A partir de ahí empezamos a laburar con los jugadores que estaban para este año y hacer un censo de los jugadores de la Provincia. En abril, juntamos a los Sub-16 y la semana pasada a los Sub-18”, comentó Rojas, en un primer momento.

El objetivo inmediato es el Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales Sub-18 Masculino que se llevará adelante en Miramar, Buenos Aires, del 26 al 30 de mayo. El certamen es organizado por la Federación Bonaerense de Vóleibol y reunirá a 16 selecciones provinciales de FeVA.

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La idea, según el técnico es “tratar de competir lo máximo que podamos, porque hay selecciones que están con mucho volumen de juego mayor que el nuestro, pero tenemos jugadores que han entrado con Liga Nacional, que han jugado el Federal también, estamos confiados en hacer un buen trabajo y que a los chicos les vaya bien”.

“La semana logramos hacer cinco entrenamientos y charlar con ellos para ver cómo vamos a encarar el torneo. Fue muy positivo, queremos ir a competir y jugar de igual a igual, dejando al Sur lo más arriba posible”, señaló el técnico.

El 21 de junio, el compromiso será en el Campeonato Argentino Sub-16, que se realizará en Comodoro Rivadavia. “También acá queremos competir y quedar lo más arriba posible. En Sub- 16 la población de jugadores que tenemos es mucho más grande. La idea es en junio juntarnos de nuevo ya para ir dejando la lista conformada, que puedan entrenar días antes y arrancar con el torneo”, expresó.

El entrenador, sobre el final, agradeció a “la Federación por confiar nuevamente en el trabajo que vamos a realizar, a los clubes por la formación de los jugadores y a mi familia por el apoyo incondicional siempre”.

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Jugadores - Selección Sub- 18 Masculino

Martín Rojas (Comodoro Rivadavia)

Gaspar Mansilla (Comodoro Rivadavia)

Mateo Rojas Sánchez (Comodoro Rivadavia)

Lautaro Quiroga Fernández (Comodoro Rivadavia)

Matías Kolodka (Comodoro Rivadavia)

Pablo Riera (Puerto Madryn)

Thiago Rodríguez (Puerto Madryn)

Facundo Tranma (Puerto Madryn)

Misael González (Puerto Madryn)

Alan Morky (Esquel)

Lihuel Abrigo (Dolavon)

Sergio Soto (Rio Mayo)

Cuerpo Técnico

Gastón Rojas

Cristian Cifuentes

Matías Abadie