Franco Moroncini al Panamericano de Karate de Río de Janeiro

El karateca comodorense representará a la Argentina en la máxima competencia continental que se desarrollará del 25 al 31 de mayo en Brasil.

El karateca comodorense Franco Moroncini fue convocado para integrar el seleccionado argentino que representará al país en la máxima competencia continental, como lo será el XXXIX Campeonato Panamericano de Karate (Under/Mayor) que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 25 al 31 de mayo.

La élite del karate americano se dará cita en este certamen, remarcando que solo participan las categorías de Under (de 18 a 20 años) y Mayor (más de 20 años) en ambas ramas.

Habrá solo una categoría de Kata (formas) y 5 de kumite (combate), sumando los puntajes de katas y kumites por equipos, en Under y en Mayores.

Ya se confirmó la participación de 30 países americanos que integran la WKF (Federación Mundial de Karate) y que solo pueden acceder a participar los mejores dos rankeados de cada categoría de su país.

"Franco como siempre se encuentra abocado 100 % a su preparación física y técnica, con miras a tener una gran experiencia competitiva y seguir afianzado su crecimiento deportivo", señaló Daniel Moroncini, presidente de la Federación chubutense de Karate, entrenador y padre de Franco.

“Llega a este gran campeonato con dos competencias nacionales en esta nueva categoría de Under (debutó este año) y con 2 medallas de oro respectivamente”.

“El próximo lunes estará partiendo hacia el CENARD de Buenos Aires, donde concentrará y entrenará junto al resto de la selección argentina”.

“No es para nada sencillo lograr la clasificación nacional y estar en este tipo de competencias internacionales, pero como siempre les decimos a nuestros alumnos, la confianza y sacrificio en sus entrenamientos, sumado a la seriedad y trabajo de nosotros de llevarlos por el camino de lo oficial, sea desde nuestra Federación Chubutense, hace esto posible. Simplemente siempre se tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, donde se debe”.

En el cierre, Moroncini agradeció “la confianza y apoyo a nuestros deportistas, tanto al Ente Comodoro Deportes, como a Chubut Deportes” .