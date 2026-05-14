La Copa Islas Malvinas tendrá más de medio millar de competidores

El torneo Interprovincial de taekwondo se celebrará este sábado y domingo en el Gimnasio municipal Nº 1 de Comodoro Rivadavia.

Entre este sábado y el domingo se disputará la XVII Copa Islas Malvinas, un torneo Interprovincial de Taekwondo que reunirá a escuelas y alumnos de distintas localidades de la Patagonia en el Gimnasio municipal N° 1 de Comodoro Rivadavia. La actividad se desarrollará en un formato de competencia, abarca disciplinas por equipo e individuales, con la participación de más de 500 competidores.

El sábado, desde las 14, se llevará a cabo la instancia correspondiente a cinturones negros en los estilos Forma y Lucha. La modalidad prevista será por equipo en ambas disciplinas. En tanto, el estilo lucha individual se concretará bajo la modalidad round robin, es decir, un esquema de todos contra todos, que asegura que cada participante compita con el resto dentro de su categoría.

El domingo, a partir de las 9, la competencia se extenderá con la instancia de todos los GUP (cintos de color), manteniendo el carácter amplio del evento y contemplando categorías para distintos niveles. Primero se desarrollará el acto central del evento con presencia de autoridades de la disciplina y del deporte de la ciudad.

TAMBIEN VIENEN DELEGACIONES DE CHILE

Podrán participar alumnos desde la categoría de 4 años en adelante, extendiéndose hasta las categorías Senior, donde se encuentra confirmada la participación de un número relevante de escuelas.

Según se adelantó el profesor Juan Francisco Millatureo (VI Dan), más de 27 escuelas confirmaron su presencia, con delegaciones provenientes de Trelew, Puerto Madryn, Luis Beltrán, Balmaceda (Chile), Esquel, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Chile Chico (Chile), Puerto Deseado, Puerto San Julián, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia.

“Dentro de la región, el equipo Red Group presentará escuelas pertenecientes al Gimnasio Municipal N° 3, Las Flores, SUM del Barrio La Floresta, Escuela 517, Vecinal Isidro Quiroga y Unión Vecinal San Martín. Quiero agradecer al profesor Hernán Martínez y su equipo de Comodoro Deportes, por su invalorable apoyo a nuestra institución, sin ello no sería posible llevar adelante este evento”, dijo el profesor Juan Millatureo.

La fiscalización del certamen estará a cargo del maestro Orlando Velásquez (VII Dan ITF), acompañando el desarrollo técnico de la competencia, mientras que Juan Millatureo (VI Dan) es el organizador del evento.