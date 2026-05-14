Unión Comodorense ganó en Ushuaia

La Liga Nacional de básquet adaptado tuvo su 1ª fecha en 3ª división, donde el local Club Comercio recibió a Unión Comodorense, que se impuso en los tres juegos disputados. La 2ª tendrá a Unión como local en Comodoro Rivadavia.

Se disputó en Ushuaia (Tierra del Fuego) la primera fecha de la Liga Nacional de básquet en silla de ruedas en su Tercera división, con Unión Comodorense siendo visitante de Club Comercio e imponiéndose en los tres cruces que se disputaron en el Gimnasio Municipal de esa localidad.

El equipo chubutense venció por 42-30, 52-28 y 32-22 en tres juegos ante el elenco de la capital fueguina y ahora espera conseguir escenario para la organización de la segunda fecha de esta Liga Nacional de Básquet adaptado.

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“La verdad que fue una maravillosa experiencia vivida. Un fin de semana en el marco de la competencia más austral del mundo del básquet sobre silla de ruedas”, comentó Sergio Aballar, capitán y referente del club Unión Comodorense.

“Queremos agradecer de corazón a cada persona, empresa e institución que colaboró para que nuestro equipo pudiera viajar a Ushuaia y seguir compitiendo representando a la ciudad y la provincia. Gracias al Ente Comodoro Deportes, a Forte Industrial y a cada uno de los que aportó su granito de arena, ya sea colaborando económicamente, compartiendo nuestras publicaciones o acompañándonos con un mensaje de apoyo”, expresó en redes sociales Aballar.

En tiempos tan inciertos y difíciles, gestos como estos nos demuestran que cuando hay solidaridad y compromiso, los sueños siguen adelante. También queremos agradecer inmensamente al club anfitrión Comercio Ushuaia por la cálida estadía en su ciudad”, agregó.

“Gracias por creer en nuestro equipo, en el deporte adaptado y en la inclusión. Cada ayuda hizo posible que hoy podamos seguir en competencia y dejando todo dentro de la cancha”, sentenció.