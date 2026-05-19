El Xeneize llega golpeado y obligado a ganar en La Bombonera para seguir dependiendo de sí mismo en el Grupo D.

Boca recibe a Cruzeiro en una noche límite por la Copa Libertadores

Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en medio de un presente complicado y con la necesidad urgente de sumar de a tres para mantener intactas sus chances de clasificación a octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en La Bombonera y será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, con Ángel Arteaga a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega envuelto en cuestionamientos tras quedar eliminado del Torneo Apertura en octavos de final frente a Huracán, derrota sufrida además en condición de local. A ese golpe se suman las caídas consecutivas en la Libertadores ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambas como visitante, resultados que dejaron al conjunto argentino en el tercer puesto del grupo y con escaso margen de error.

Pese al difícil panorama, Boca aún depende de sí mismo: si logra ganar los dos partidos que le restan, incluso podría terminar como líder de la zona.

Del otro lado estará Cruzeiro, uno de los punteros del Grupo D junto a Universidad Católica de Chile, ambos con siete puntos. El conjunto brasileño viene de igualar sin goles en la última fecha continental y atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha en la parte baja de la tabla.

Probables formaciones

Boca:

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero.

DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro:

Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge.

DT: Artur Jorge.

Datos del partido

Copa Libertadores – Grupo D

La Bombonera

21:30 hs

Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)