Ocurrió en la noche de este martes. El hombre que la acompañaba fue trasladado al Hospital Regional en estado crítico.

Mataron a una mujer frente a la Seccional Séptima

Un nuevo hecho de violencia extrema conmociona a Comodoro Rivadavia. Una mujer murió este martes por la noche luego de llegar gravemente herida junto a su pareja a la Seccional Séptima, en el barrio San Martín.

Según la información preliminar, ambos arribaron lesionados hasta las inmediaciones de la dependencia policial. La mujer falleció en el lugar, a pocos metros de la comisaría, mientras que el hombre debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

El episodio generó un fuerte movimiento policial y sanitario en la zona, mientras avanzan las actuaciones para reconstruir qué ocurrió y cómo terminó la pareja en esas condiciones frente a la dependencia policial.

La investigación se encuentra en curso y la información continúa en desarrollo.