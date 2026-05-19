Yael Falcón Pérez será el árbitro de River-Belgrano

La AFA confirmó este martes el árbitro de la final del torneo Apertura de la Liga Profesional, que se jugará el domingo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro en la final del torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba, que se jugará el domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, será Yael Falcón Pérez.

El juez principal estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro.

Además, Leandro Rey Hilfer, quien era el otro candidato para dirigir la final, estará en el VAR y Salomé Di Iorio en el AVAR.

River llega a este encuentro luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo.

De esta manera, el "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera división, para afianzarse como el más ganador del fútbol argentino.

Belgrano, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors, equipo al que le igualó sobre la hora y finalmente se impuso en una infartante tanda de penales (4-3).

Los comandados por Ricardo Zielinski, que tienen a Lucas Zelarayán como gran figura, quieren gritar campeón en la Primera División por primera vez en su historia

La final del torneo Apertura será este domingo a las 15:30, con transmisión de TNT Sports y la señal de ESPN Premium.