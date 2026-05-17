El “Pirata” se impuso 4-3 ante Argentinos y se convirtió en el segundo finalista del campeonato. En el tiempo regular habían igualado 1-1, mientras que en el alargue el resultado no se alteró.

Belgrano ganó en los penales y será el rival de River en la final del Apertura

Belgrano de Córdoba se convirtió en el segundo finalista del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol al vencer por penales 4-3 a Argentinos Juniors en la segunda semifinal del campeonato.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, tuvo el arbitraje Nazareno Arasa. Los goles en el tiempo regular los marcaron en la etapa inicial Facundo Jainikoski para el local y Nicolás Fernández, en tiempo de descuento.

Argentinos Juniors abrió el marcador en su primer ataque claro del partido, a los seis minutos, con un buen desborde por derecha de Alan Lescano, cuyo centro atrás fue punteado por Tomás Molina para dejársela a Facundo Jainikoski, que la empujó al gol por el segundo palo.

A los nueve minutos, el atacante Iván Morales recibió por el costado izquierdo del frente de ataque y quiso sorprender con un remate bajo al primer palo, que se fue desviado por poco.

Solo un minuto después, el propio Morales recibió sobre la mitad de la cancha y avanzó por el centro, en un contraataque unipersonal que culminó con un disparo bajo y cruzado, detenido por Thiago Cardozo.

Cuando iban 14 minutos, un tiro libre habilitó la llegada al área de Francisco Álvarez, que remató en el aire con el pie izquierdo pero no pudo darle dirección a su disparo, que terminó en manos de Cardozo.

La primera llegada de la visita tardó 20 minutos en llegar, con un tiro libre al borde del área de Lucas Zelarayán, que intentó disparar con efecto por afuera de la barrera pero no la pudo superar y la pelota terminó en un tiro de esquina.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, un gran centro buscapié por el costado izquierdo de Sebastián Prieto fue rematado de primera por Iván Morales, con un tiro potente que impactó en la rodilla derecha de Cardozo y se fue por encima del travesaño.

El primer ataque del complemento fue del “Pirata”, con un centro desde la derecha para Ramiro Hernandes, que definió desde el suelo pero no pudo con el achique del chileno Brayan Cortés, que pudo detener.

El local no llegó con peligro en la segunda mitad hasta los 22 minutos, mediante un centro atrás desde la derecha que dejó libre de marca a Molina dentro del área rival, aunque el atacante remató apurado y sin dirección, por lo que fue fácilmente detenido por el guardameta de Belgrano.

A los 42 minutos, Lucas Gómez quedó libre por el costado derecho, ante la defensa completamente adelantada del conjunto cordobés, y se adentró en el área para sacar un remate bajo al primer palo, que no fue complicación para Cardozo.

En el tercer minuto de descuento, luego de un pelotazo largo que fue bajado con el pecho por Passerini, Zelarayán agarró la pelota a la carrera y sacó un derechazo potente, que dio en el poste.

Solo un minuto después, a los cuatro minutos de tiempo agregado, un centro desde la derecha le quedó dentro del área a Nicolás Fernández, que cruzó un derechazo bajo de primera y marcó el 1-1 agónico.

El equipo de Nicolás Diez tuvo el primer acercamiento del tiempo extra cuando iban siete minutos, mediante un centro cerrado de Prieto desde el costado izquierdo que cayó cerca del travesaño de Cardozo, que tenía la situación controlada.

En el segundo tiempo suplementario, a los cuatro minutos, un centro desde la izquierda de Hernán López Muñoz permitió el cabezazo a la carrera de Erik Godoy, que llegó incómodo y sacó un tiro bombeado, el cual se perdió por el segundo palo.

Seis minutos más tarde, un centro atrás de Leandro Lozano permitió el remate de Gastón Verón, que tuvo que definir con el taco desde el área chica pero no pudo superar a Cardozo, de excelente reacción con la mano derecha.

Comenzada la tanda de penales, la tensión no bajó. A pesar de que su equipo arrancó con un disparo errado, Cortés detuvo los tiros de Zelarayán y Vázquez para darle la ventaja a su equipo, que no la pudo aprovechar.

Luego del tiro fallado por Florentín, Enzo Pérez cruzó un derechazo suave que fue adivinado por Cardozo y Ramiro Hernandes puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero chileno, con un disparo inalcanzable que le dio el triunfo a Belgrano, que sigue en búsqueda de la gloria.

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el domingo 24 a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, recinto en el que eliminó a su clásico rival, Talleres, en los octavos de final.