Marcos Chacón: "sabíamos que teníamos que dejarlo todo en casa"

El escolta de Gimnasia se mostró eufórico, tras la clasificación del “Verde” a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se metió entre los cuatro mejores de la Liga Nacional de Básquet, tras derrotar el lunes como local a Independiente de Oliva por 81 a 71, y el escolta cubano Marcos Chacón dejó sus apreciaciones, luego del partido que dio por finalizada la serie de cuartos de final por 3-2.

El jugador de la selección de Cuba destacó que fue un “tremendo partidazo” y manifestó sentirse “muy contento” después de cerrar “una serie muy difícil”, que depositó al “Verde” se semifinales, donde se enfrentará a Ferro Carril Oeste, otra vez con ventaja deportiva.

Chacón, quien arrancó de titular en lugar de Federico Grun -uno de los capitanes que tiene Gimnasia-, reconoció la fortaleza del rival, al tiempo que aseguró que el equipo apostaba todo a quedarse con la serie ante su gente.

“Oliva es un rival que hizo un gran trabajo allá en su casa, donde defendió la localía. Pero nosotros sabíamos que podíamos cerrar la serie en casa y que teníamos que dejarlo todo, que cuando acabara el partido termináramos con el cero por ciento de lo nuestro, y así fue”, sentenció.

Los números del escolta cubano fueron los siguientes: 22 puntos, con 2-9 en dobles, 4-7 en triples y 6-6 en lanzamientos libres. Además, Chacón bajó 7 rebotes, metió una tapa, dio un pase gol, perdió 3 pelotas, recuperó una y cometió 3 faltas personales en los más de 36 minutos que estuvo en cancha, con 19 de valoración.