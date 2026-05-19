Quimsa e Instituto definen al último semifinalista

Se miden este martes desde las 21 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero por el quinto juego de cuartos de final de la Liga Nacional. El ganador será rival de Boca en semis.

Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba definirán este martes al último semifinalista de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 21, será arbitrado por Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Danilo Molina y se transmitirá por Basquetpass.

Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 20 victorias para Instituto y 13 triunfos para Quimsa. En esta temporada el triunfo fue para la Gloria por 73 a 72 en Santiago del Estero, mientras que en Córdoba ganó La Fusión por 79 a 78.

La serie entre Quimsa e Instituto llega a su punto máximo de tensión. Después de repartirse victorias tanto en Santiago del Estero como en Córdoba, la llave está igualada 2-2 y este martes se definirá al último semifinalista de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El ganador avanzará a la próxima instancia para enfrentar a Boca Juniors, mientras que también quedará determinada la ventaja de localía: si clasifica Quimsa, la “Fusión” tendrá la ventaja sobre el “Xeneize”; si el que avanza es Instituto, Boca será quien conserve ese privilegio.

El cruce comenzó con un contundente triunfo santiagueño por 85 a 59, apoyado en una gran tarea colectiva y el liderazgo ofensivo de Leonardo Lema.

Sin embargo, Instituto reaccionó rápidamente y logró igualar la serie en el segundo juego con un trabajado 80-74, de la mano de un enorme Gastón Whelan y un cierre muy sólido en el último cuarto. Ya en Córdoba, la “Fusión” volvió a hacerse fuerte y se quedó con el tercer punto por 78 a 66, quedando match point y con la chance de liquidar la serie fuera de casa.

Pero Instituto mostró personalidad en un escenario adverso y se recuperó en el cuarto partido al imponerse por 83 a 80, con un cierre de alto nivel y una defensa que volvió a marcar diferencias. Ahora, la definición regresa al estadio Ciudad, donde ambos equipos buscarán dar el último paso en una serie que tuvo cambios de dominio, finales intensos y un nivel de paridad que estuvo presente desde el inicio.