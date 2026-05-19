Quimsa e Instituto definen al último semifinalista

Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba definirán este martes al último semifinalista de la Liga Nacional de Básquet.
El partido, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 21, será arbitrado por Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Danilo Molina y se transmitirá por Basquetpass.
Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 20 victorias para Instituto y 13 triunfos para Quimsa. En esta temporada el triunfo fue para la Gloria por 73 a 72 en Santiago del Estero, mientras que en Córdoba ganó La Fusión por 79 a 78.
La serie entre Quimsa e Instituto llega a su punto máximo de tensión. Después de repartirse victorias tanto en Santiago del Estero como en Córdoba, la llave está igualada 2-2 y este martes se definirá al último semifinalista de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El ganador avanzará a la próxima instancia para enfrentar a Boca Juniors, mientras que también quedará determinada la ventaja de localía: si clasifica Quimsa, la “Fusión” tendrá la ventaja sobre el “Xeneize”; si el que avanza es Instituto, Boca será quien conserve ese privilegio.
El cruce comenzó con un contundente triunfo santiagueño por 85 a 59, apoyado en una gran tarea colectiva y el liderazgo ofensivo de Leonardo Lema.
Sin embargo, Instituto reaccionó rápidamente y logró igualar la serie en el segundo juego con un trabajado 80-74, de la mano de un enorme Gastón Whelan y un cierre muy sólido en el último cuarto. Ya en Córdoba, la “Fusión” volvió a hacerse fuerte y se quedó con el tercer punto por 78 a 66, quedando match point y con la chance de liquidar la serie fuera de casa.
Pero Instituto mostró personalidad en un escenario adverso y se recuperó en el cuarto partido al imponerse por 83 a 80, con un cierre de alto nivel y una defensa que volvió a marcar diferencias. Ahora, la definición regresa al estadio Ciudad, donde ambos equipos buscarán dar el último paso en una serie que tuvo cambios de dominio, finales intensos y un nivel de paridad que estuvo presente desde el inicio.