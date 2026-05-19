Boca empató y puso el riesgo su clasificación

Fue 1-1 de local ante Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. En el final, todo Boca protestó una mano, aunque el árbitro no la sancionó.

Boca Juniors empató este martes de local 1-1 ante Cruzeiro de Brasil en el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y con ese resultado puso en riesgo su clasificación a octavos de final.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien expulsó en el segundo tiempo a Gerson Da Silva por un planchazo a Leandro Paredes, el capitán del equipo “xeneize”.

Boca había abierto el marcador a través de Miguel Merentiel a los 14 minutos de la etapa inicial, mientras que Cruzeiro lo empató por intermedio de Fagner, a los 8 del complemento.

En el final, el juez del partido le anuló un gol, a instancia del VAR, a Merentiel, por mano de Milton Delgado.

La primera llegada de partido fue de Boca, antes del primer minuto de juego, con un disparo fuerte aunque centralizado de Miguel Merentiel, que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño.

Merentiel volvió a generar peligro cuando iban seis minutos: el delantero uruguayo anticipó al primer palo en un centro desde la izquierda de Lautaro Blanco y definió de primera, pero Otavio se volvió a imponer.

A los 12 minutos, un disparo lejano y a colocar de Tomás Aranda fue despejado contra un costado por el arquero brasileño, aunque el rebote fue aprovechado por Milton Giménez, que sacó un tiro rápido, de primera y de volea. De todas formas, el guardameta recuperó rápidamente la vertical y desvió el remate con las rodillas.

En 15 minutos del primer tiempo, un tiro libre de Leandro Paredes desde una posición cercana al córner izquierdo superó a Otavio y se metía por el segundo palo, antes de que Merentiel meta el pie derecho para asegurar el gol y marque el 1-0.

El conjunto brasileño no llegó al arco rival hasta los 30 minutos, con una trepada por derecha de Kaio Jorge, quien encaró pero no pudo superar a Leandro Brey, que se abalanzó contra la pelota luego de un achique efectivo.

En el octavo minuto del segundo tiempo, un buen centro rasante desde el costado izquierdo cruzó toda el área para la aparición de Fagner, libre de marca, que disparó bajo al primer palo para vencer a Brey y poner el 1-1.

En 22 minutos de la segunda mitad, Gerson vio la roja directa luego de una durísima infracción contra Paredes, al tirarse al suelo con vehemencia e impactarlo a la altura de la rodilla.

El ex Roma de Italia se hizo cargo del tiro libre, a algunos metros del borde del área, con un disparo al primer palo que rozó la red, por el costado externo.

A los 32 minutos, un centro de Malcom Braida que llegó desde la derecha permitió el cabezazo de Exequiel Zeballos, que se fue cerca del poste derecho de Otavio.

En 41 minutos la visita tuvo una llegada de mucho riesgo, cuando Neiser Villarreal le ganó el duelo físico al defensor Lautaro Di Lollo y tuvo libertad, ante un rival adelantado, para avanzar por izquierda y encarar a Brey, aunque su disparo salió centralizado y fue detenido por el arquero.

En el undécimo minuto de descuento, Aranda se quedó con un rechazo defensivo rival y remató a algunos metros de la medialuna del área rival, con un disparo que se fue apenas por encima del travesaño.

En tiempo de descuento, el juez del partido invalidó un gol de Merentiel por mano de Milton Delgado.

Minutos después, Delgado ejecutó un disparo desde la medialuna que se marchó por arriba del travesaño. Todos los jugadores de Boca reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero el árbitro Jesús Valenzuela no la sancionó.

La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que escolta el grupo con siete unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con ocho puntos.

En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30.