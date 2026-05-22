Murió electrocutada cuando usaba una planchita para el pelo

La madre de María Catarina la encontró tirada en el piso de su dormitorio con el aparato todavía en la mano, dándole una descarga eléctrica.

Una adolescente de 16 años murió electrocutada el jueves pasado en un pueblo del estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, tras recibir una descarga eléctrica de su planchita para el pelo en un estrambótico accidente hogareño.

La madre de María Catarina Souza Carvalho escuchó gritar a su hija desde la cocina de la casa que ambas compartían en la localidad de Vereda, y cuando fue al cuarto de la adolescente la encontró tirada en el piso, con la planchita de pelo en la mano e inconsciente: el aparato aún estaba encendido.

Con rapidez y mucho cuidado, la madre de María Catarina desenchufó el aparato para interrumpir la descarga eléctrica, y sólo entonces le quitó la planchita de la mano a su hija e intentó reanimarla, aunque sin suerte.

Según informaron medios de Brasil, los médicos que recibieron a la adolescente en el centro de salud más cercano determinaron que había muerto antes de llegar a la guardia.

La familia de María Catarina compartió la triste noticia a través de sus redes sociales y mostró fotos de cómo quedó la planchita de pelo, que estaba evidentemente quemada por el desperfecto técnico. Hasta la madera del piso de la casa quedó carbonizada.

La despedida de María Catarina

La comunidad del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, al que asistía la adolescente, emitió la semana pasada un mensaje de condolencias para "sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria".

"María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento", expresaron desde la institución.

El entierro de María Catarina fue realizado dentro de las 24 horas del episodio, en su casa de Vereda.