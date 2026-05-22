Quebró la fábrica de los aires Electra y sus 140 trabajadores tomaron la planta

Tierra del Fuego suma otra mala noticia. La empresa histórica Aires del Sur fue comprada por nuevos dueños en noviembre de 2025 y a los tres meses pidió su propia quiebra. También fabricaba aires acondicionados para la marca Fedders.

En los últimos meses fue incesante la cantidad de cierres y despidos en empresas de la isla. El 22 de abril, la justicia fueguina decretó la quiebra de Aires del Sur, fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders. Los 140 trabajadores que quedaron en la calle no cobran sus sueldos desde hace 4 meses. Desesperados, los operarios decidieron tomar la planta el 25 de febrero, cuando la empresa pidió su propia quiebra.

La compañía estaba en concurso de acreeedores, pero los dueños admitieron que la cesación de pagos era irreversible, lo que le impedía sostener la operación y cumplir el acuerdo firmado con sus acreedores. Con la firma del juez Horacio Daniel Boccardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1 del Distrito Judicial Norte, se cambió la carátula. El expediente pasó a ser "Aires del Sur S.A. s/ quiebra pedida por el propio deudor".

La empresa había logrado homologar un acuerdo con los acreedores, gracias al concurso preventivo pedido en 2019, pero no alcanzó. En ese momento había sido afectada por la apertura de las importaciones, una caída en las ventas y serias dificultades para financiarse.

En 2021, la empresa anunció una inversión de $200 millones para ampliar su planta de Río Grande, aumentar la producción y sumar fabricación para terceros, pero no fue posible. En noviembre de 2025 asumió una nueva conducción que ya no le pudo encontrar una solución a las deudas pendientes.

Oscar Martínez, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica UOM seccional Río Grande explicó a BAE Negocios: "Hace tres meses que está tomada la empresa, porque la patronal pidió su propia quiebra. Tenemos la firme decisión de no salir de la planta hasta no resolver la continuidad productiva. Hay mucha angustia e incertidumbre, son 140 trabajadores los afectados. Hubo una maniobra de los nuevos dueños, uno es Pablo Ceretti, que mientras los trabajadores salieron de vacaciones vendieron todos los equipos que estaban listos y después de las vacaciones pidieron la quiebra. Desde febrero que los trabajadores no cobran su sueldo".

Si bien la empresa expresó en la Justicia que intentó un acuerdo para sumar a la sociedad al grupo chino Chigo Group, fabricante de equipos de climatización, no resultó. La tristeza y angustia de los trabajadores se debe a que no tienen para comer, se quedaron sin obra social, saben que no hay trabajo, se perdieron más de 2.000 puestos metalúrgicos desde que asumió Javier Milei. Reiteran que no se moverán de la planta.