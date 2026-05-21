Miguel Siciliano, ministro de Vinculación cordobés, advirtió que el gobierno naiconal “sólo mira el Excel sin reparar el déficit social”.

Explotaron los cordobeses: "Seguir ajustando de esta manera es una locura"

La media sanción que dio la Cámara de Diputados a la modificación de la ley de Zonas Frías —que establece subsidios en las tarifas de gas para zonas de bajas temperaturas– generó un fuerte enojo en Córdoba.

Desde el gobierno de Martín Llaryora explicaron cómo esta medida afectará a millones de ciudadanos cordobeses y apuntaron contra una gestión que, dicen, se maneja con crueldad y sin empatía.

Miguel Siciliano, ministro de Vinculación de Córdoba, aseguró que Córdoba será una de las provincias más afectadas por estos cambios de la ley.

“Esto es tremendo. En Córdoba 700 mil familias van a perder este subsidio por zona fría, que va de 250 mil familias que van a perder el 30 por ciento y 400 mil que van a tener que pagar el 50 por ciento más”, dijo por Radio 750.

Luego, dijo: “Es un Gobierno nacional que mostró que a la hora de gobernar le importa mucho los números y poco la gente”.

En este sentido, dijo, el Gobierno en pos de lograr números positivos no reconoce que Córdoba es, claramente, zona fría; con departamentos debajo de los cero grados en invierno.

“Decimos con claridad donde a la gente el 15 se le acaba el suelo, seguir ajustando de esta manera a la gente en pos de este déficit fiscal, que tiene déficit social, es una locura”, sostuvo Siciliano.

Luego, dijo sobre la modificación a la ley de subsidios: “No estamos de acuerdo”. Y aclaró, que esto es así a pesar de que en Córdoba acompañaron en muchas cosas al Presidente.

“De un lado de la grieta nos dicen que estamos con el Presidente, y del otro que somos kirchneristas”, justificó el ministro.

Pero dijo: “Me preocupa la crueldad para gobernar. La frialdad para gobernar. La falta de empatía. Y a mí no me corran con que si le hago una crítica al Gobierno soy zurdo”.

“No militamos en un partido de izquierda, no somos kirchneristas. Nos han metido en esta grieta. Y es una manera de escudar o ponerle un escudo a la crítica”, afirmó.

Luego, señaló que “gobernar es otra cosa. Es tener los números en orden, pero con la gente en orden. Con la gente contemplada en el modelo”.

De los 18 diputados cordobeses, sólo siete votaron en contra del proyecto: Basualdo, Carolina-Provincias Unidas; Brugge, Juan Fernando-Provincias Unidas; De La Sota, Natalia-Defendamos Córdoba; Estévez, Gabriela Beatriz-Union Por La Patria; García Aresca, Ignacio-Provincias Unidas; Gutiérrez, Carlos-Provincias Unidas; Torres, Alejandra-Provincias Unidas.