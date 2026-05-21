Dos diputados por Santa Cruz a favor de recortar subsidio al gas

Jairo Guzmán y José Luis Garrido fueron los diputados nacionales de Santa Cruz que avalaron el proyecto que modifica el régimen de “zona fría” y restringe los subsidios al gas para la región patagónica.

Guzmán es referente de La Libertad Avanza y Garrido conforma el bloque “Por Santa Cruz”, coalición política que llevó a Claudio Vidal a la Gobernación.

Además es uno de los legisladores que viene apoyando con su voto otros proyectos de ajuste que impulsó la gestión de Javier Milei, como el caso de la Ley Bases, el recorte a las jubilaciones, la restricción al financiamiento de universidades nacionales y la modificación de la Ley de Glaciares que permite el avance de la minería en zonas periglaciares.

Por el contrario, los otros tres diputados que representan a esta provincia, Juan Carlos Molina, Moira Lanesán Sancho y Ana Marìa Ianni (todos de Unión por la Patria) votaron en contra del proyecto que apunta a cambiar el régimen de subdios al gas, lo cual generaría un negativo impacto para quienes residen no solo en provincias patagónicas, incluyendo a La Pampa y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Vale recordar que el mismo fue avalado por 132 votos del oficialismo y sus aliados, en tanto que la oposición logró 105 y además hubo 4 abstenciones y ahora deberá esperarse el debate en la Cámara de Senadores para conocer si el esquema del Régimen de Zona Fría quedan firmes.