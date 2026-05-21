Docentes universitarios van al paro nuevamente y apuntan al Gobierno

La medida de fuerza será el 28 y 29 de mayo en universidades de todo el país. Reclaman la apertura de paritarias y denuncian el deterioro presupuestario del sistema público.

Los gremios docentes universitarios confirmaron un paro nacional de 48 horas para el 28 y 29 de mayo, en medio de la escalada del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la falta de convocatoria a paritarias.

La medida fue anunciada a pocos días de la Cuarta Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo y tendrá alcance en todo el país. El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la reapertura de las negociaciones salariales.

Desde la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), la secretaria adjunta Verónica Botto responsabilizó al Gobierno nacional por la suspensión de actividades. “Nosotros decimos: cumplan con la ley. A mucha gente le puede molestar el paro, pero el responsable de que no tengamos clases es el Gobierno nacional”, afirmó en diálogo con Radio del Mar.

La dirigente sindical también expresó preocupación por la situación económica que atraviesan las universidades. “Es triste que no se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La adhesión a la medida es voluntaria”.

En paralelo, Botto destacó la participación estudiantil en las últimas movilizaciones y remarcó el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad educativa. “En la última marcha vimos mayor participación de los estudiantes”.

Los gremios docentes aseguran que el paro busca visibilizar el escenario que atraviesa el sistema universitario público y presionar por respuestas salariales y presupuestarias.