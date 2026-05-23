Gimnasia inicia el camino hacia una nueva final

Recibe este sábado desde las 20:05 a Ferro Carril Oeste por el primer juego de una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El Socios Fundadores volverá a lucir repleto.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado a Ferro Carril Oeste por el primer juego -serie al mejor de cinco- de una de las semifinales -la séptima en su historia- de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Socios Fundadores, dará comienzo a las 20:05, y será televisado por la señal de DSports. El segundo juego está previsto para el lunes a las 20:30, también en Comodoro Rivadavia.

El tercer partido de la serie será el jueves de la próxima semana en el “Héctor Etchart” de Caballito. Un hipotético cuarto, se jugará el sábado a la mañana, también en CABA. Y si el playoff llegase a un quinto encuentro, el mismo tendrá lugar el martes 2 o miércoles 3 de junio, en el Socios Fundadores, ya que Gimnasia tiene ventaja deportiva.

Los dos vienen de jugar sendos playoffs de cuartos de final, ganando ambos sus series 3-2, con la diferencia que Ferro, antes de disputar esa instancia, tuvo que eliminar 3-1 a Peñarol de Mar del Plata en la Reclasificación.

Gimnasia, en cambio, fue uno de los cuatro equipos que se clasificó de manera directa a cuartos de final, instancia en la que dejó en el camino a Independiente de Oliva en una dura serie que cerró a su favor por 3-2.

Ferro, mientras tanto, también tuvo que batallar y lo hizo hasta la última bola, ya que en el quinto juego -en Corrientes- venció a Regatas por 87 a 85 con un doble agónico del pívot Anthony Peacock.

Por su parte, Gimnasia, que tiene como DT a Pablo Favarel, quien fue muy bien reconocido como el mejor entrenador de la LNB, viene de ganarle a Independiente por 81-71, en un partido donde tuvo varios puntos para destacar. Marcos Chacón lideró la ofensiva con 22 puntos -goleador del partido- muy bien secundado por Anyelo Cisneros con 20 y 12 rebotes. También fueron clave los aportes del consagrado mejor jugador joven Martiniano Dato (12), del mejor defensor Bryan Carabalí (11 y 2 tapas) y del chileno Sebastián Carrasco (11), quien en el tercer cuarto, fue determinante para la remontada del dueño de casa.

De esa manera, con mucha garra y corazón, se metió en las semifinales, donde lo espera Ferro, quien se coronó campeón de la Liga Sudamericana, venciendo justamente en la final a Regatas. Y además es subcampeón de la Copa Islas Malvinas.

IGUALES EN LA TEMPORADA

En lo que fue la fase regular, Gimnasia y Ferro se vencieron mutuamente. En ese contexto, el conjunto de Caballito venció en el partido de la primera rueda -jugado el 22 de noviembre de 2025 en el estadio Héctor Etchart- y la victoria fue para el elenco de Federico Fernández por 84 a 72.

En ese partido, descolló la figura de Eduardo Vasirani, hoy ausente por lesión, con 22 puntos, 9 rebotes y 4 tapas. El pívot estuvo muy bien acompañado por los aportes de Rodrigo Gallegos (15 tantos) y Emiliano Lezcano, autor de 13 puntos y 6 pases gol.

Por el lado de Gimnasia, se destacaba Chacón con 13 puntos, 5 rebotes y una tapa, Carabalí anotó 11 tantos, tomó 10 rebotes y metió 2 tapas, mientras que Emiliano Toretta también aportó 11 unidades, lo mismo que el venezolano Cisneros.

Estos dos equipos volvieron a verse las caras el 18 de enero de este año, pero fue en el Socios Fundadores.

Gimnasia hizo sentir su localía y se quedó con un importante triunfo por 88 a 75, con un brillante Carlos Rivero, autor de 13 puntos y 15 rebotes, mientras que también fueron clave, los aportes de Dato (16 tantos) y Kenneth Horton (13).

Además, el ecuatoriano Carabalí aportaba lo suyo con 12 unidades, 6 rebotes y un tapón.

En Ferro, mientras tanto, su mejor vía de gol fue el ala pívot Facundo Piñero -otro de los que está lesionado- con 16 puntos, secundado por el base Jano Martínez con 15 tantos.

Cabe destacar que Ferro, para esta última parte de la temporada, sumó al pívot Kevin Hernández, que jugó en San Lorenzo, en lugar del lesionado Piñero, quien sufrió una lesión en su mano derecha.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 75 ocasiones, con 45 triunfos para Gimnasia y 30 para Ferro.

Programa – Semifinales

SABADO 23 – Juego 1

En el estadio Ciudad (Santiago del Estero)

11:30 Quimsa vs Boca Juniors (TyC Sports).

En el estadio Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

20:05 Gimnasia y Esgrima vs Ferro Carril Oeste (DSports).

LUNES 25 – Juego 2

En el estadio Socios Fundadores

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Ferro Carril Oeste (Basquetpass).

En el estadio Ciudad

21:30 Quimsa vs Boca Juniors (Basquetpass).