Gimnasia-Ferro abren su semifinal este sábado a partir de las 20:05

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, será televisado por DSports. El segundo juego irá el lunes a partir de las 20:30, también en Comodoro Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado a Ferro Carril Oeste por una de las semifinales de la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet, quedó confirmado este miércoles en la página de oficial de competencia.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20:05 e irá televisado por la señal de DSports. El segundo partido de la serie -al mejor de cinco juegos- será el lunes, desde las 20:30, también en Comodoro Rivadavia.

Por su parte, la otra semifinal entre Quimsa de Santiago del Estero, quien fue el mejor de la fase regular, y Boca Juniors, arrancará también el sábado, pero a partir de las 11:30 y con televisación de TyC Sports.

Al igual que en la instancia anterior, las semifinales se disputarán al mejor de cinco partidos y bajo el formato 2-2-1, con ventaja de localía para los mejores ubicados de la fase regular. Los ganadores avanzarán a las Finales de La Liga Nacional.

Gimnasia, que reanudó en las últimas horas sus entrenamientos, se metió en semifinales luego de vencer de local a Independiente de Oliva por 81-71, y de esa manera cerró el playoff de cuartos de final 3-2 a su favor.

Por su parte, Ferro, que previamente tuvo que jugar la Reclasificación, instancia en la que venció a Peñarol de Mar del Plata (3-1), viene dejar en el camino a Regatas Corrientes, a quien derrotó agónicamente 87 a 85, también en el quinto juego, disputado en el Fortín Rojinegro.

Mientras tanto, Quimsa viene de eliminar a Instituto de Córdoba, también en quinto juego, mientras que Boca Juniors, barrió en cuartos 3-0 a Oberá Tenis Club de Misiones.

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Programa de Semifinales

QUIMSA VS BOCA

Juego 1 | Sábado 23/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | 11:30 horas | TyC Sports.

Juego 2 | Lunes 25/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar | Básquet Pass.

Juego 3 | Viernes 29/5 | Luis Conde (CABA) | 22:10 horas | TyC Sports.

*Juego 4 | Domingo 31/5 | Luis Conde (CABA) | 20:05 horas | DSports.

*Juego 5 | Miércoles 3/6 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar | A confirmar.

*En caso de ser necesario.

GIMNASIA VS FERRO

Juego 1 | Sábado 23/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | 20:05 horas | DSports

Juego 2 | Lunes 25/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | 20:30 | Básquet Pass

Juego 3 | Jueves 28/5 | Héctor Etchart (CABA) | 20:05 horas | DSports

*Juego 4 | Sábado 30/5 | Héctor Etchart (CABA) | 11:30 horas | TyC Sports

*Juego 5 | Martes 2/6 o miércoles 3/6 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | A confirmar | A confirmar.

*En caso de ser necesario.