Pablo Favarel: "contra Ferro va a ser una serie sumamente física"

El flamante mejor DT de la Liga Nacional, analizó la serie que ganó Gimnasia ante Independiente de Oliva y ya piensa en el playoff de semis que arrancará este sábado en el Socios.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con plantel completo, cumplió este jueves un nuevo entrenamiento con miras a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, que sostendrá ante Ferro Carril Oeste, equipo al que recibirá el sábado a las 20:05 en el Socios Fundadores.

Tras la práctica que conjunto chubutense realizó en horas de la mañana, El Patagónico dialogó con Pablo Favarel, DT de Gimnasia, quien fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2025-2026, con el 55,6% de los votos de la prensa especializada, sus colegas entrenadores y jugadores.

El rosarino, de 42 años, y quien además es uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, habló de la reciente clasificación del equipo para las “semis” en una serie que ganó 3-2 ante Independiente de Oliva, y ya piensa en Ferro, el rival que tendrá en esta nueva instancia.

Aseguró que no se imaginaba ser elegido como mejor DT de la Liga Nacional y destacó los premios que se llevaron Martiniano Dato, como mejor jugador joven, y Bryan Carabalí, el pívot que fue elegido como el mejor defensor, en una noche de premiación donde también se llevó todos los aplausos Charito, que fue reconocida como la mejor mascota que tiene la competencia de la Asociación de Clubes.

- ¿Cómo está el equipo para jugar las semifinales ante Ferro?

Nos estamos preparando para el partido del sábado. Primero, recuperando físicamente a los jugadores que más carga física han tenido en esta llave de cinco partidos, que fue muy intensa, larga y con muchas situaciones de tensión. Y, en segundo lugar, empezando tácticamente a lo que nos ocupa de Ferro, cómo lo vamos a defender y atacar, y después, seguimos puliendo detalles nuestros para jugar mejor. Estamos muy bien en donde estamos, pero queremos más y podemos jugar mejor todavía.

- ¿Por qué considerás que el equipo puede jugar mejor?

Creo que en ataque podemos jugar con más orden, ser más efectivos, seleccionar mejores tiros, perder menos pelotas y no desorganizarnos. Eso lo podemos hacer mejor, y en defensa, hicimos un juego extraordinario contra Independiente, que era el equipo número 1 en anotación con 89 puntos en la Liga, y se lo bajamos 15 puntos. Pero ahora nos toca Ferro, que es el segundo en máxima anotación, así que tenemos que hacer el mismo trabajo, igual o mejor en defensa, para poder tener control de la serie.

- ¿Te imaginabas salir mejor entrenador de la temporada?

No, para nada. Cuando vine a Gimnasia sabía que era una gran organización, y que había sido un equipo competitivo la temporada anterior. Con la dirigencia armamos el equipo que mejor pudimos armar y luego lo retocamos, tras un inicio complicado. Después, las cosas se fueron dando solas. Nunca nos preocupamos por el resultado final, sino por lo inmediato, que es hacer las cosas bien, buscar y enfocarnos en el funcionamiento del equipo. Después, si lográbamos un buen funcionamiento y éramos altruistas poniendo al equipo por encima de las individualidades, sabíamos que los resultados vienen solos.

- ¿Cómo va a ser la serie con Ferro?

Va a ser una serie sumamente física, por lo que propone Ferro y nosotros. Somos dos equipos intensos y agresivos en defensa. Ferro juega muy dinámico adelante. Dentro de sus variantes ofensivas, juega mucho sin balón, con la conexión entre los grandes. No te podés relajar en ningún momento. Inclusive, le podés sacar una diferencia y vuelve al partido porque no se rinde, como le pasó con la serie ante Regatas Corrientes, así que nos va a exigir física y mentalmente los 40 minutos. Los dos equipos estamos en una situación de privilegio, los dos queremos el premio que hay después de esto, así que, sabiendo que el esfuerzo que hicimos con Independiente fue mayúsculo, ahora tiene que ser inclusive mayor.

- ¿Qué te parecieron los reconocimientos para Martiniano Dato y Bryan Carabalí?

Muy contento por ellos, porque hicieron una gran temporada y porque son responsables de que el equipo esté donde esté: Martiniano, con su energía, su agresividad, su juventud y todo los que nos dio, y Bryan, que ha impactado en los dos costados de la cancha, pero, principalmente, defensivamente hemos ganado un montón de partidos como consecuencia del impacto que él tuvo en los partidos, así que me genera satisfacción de que se los reconozca.

- ¿Cómo va a ser el trabajo de acá hasta el día del partido?

Después del quinto partido con Oliva tuvimos jornada libre, para que los jugadores tengan descanso y se empiecen a recuperar. Ya desde ayer empezamos a preparar la serie y todos los días a las 10 de la mañana, inclusive el viernes y sábado a las 10.

- ¿Qué te pareció el Socios en la serie ante Independiente?

Fue algo impresionante. Los tres partidos fue tremendo. Hubo un momento, que el equipo -en el segundo partido-, cuando reacciona y pasamos a ganar, yo miré el techo y dije ‘se rajó el techo’, fue como un estruendo. Ojalá que esté igual o mejor en los próximos partidos.