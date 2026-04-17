El Faro FC ya cuenta con su canchita de fútbol 5

Es un proyecto que nació hace dos años, ideado por Fernando Saihueque, a cargo de todas las categorías del club. De un terreno vacío transformaron el espacio en un escenario deportivo, listo para jugar y entrenar.

El club “El Faro FC” continúa en pleno crecimiento y actualmente reúne a más de 50 jugadores de todas las edades que vienen jugando en diferentes torneos de futsal y en la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios.

El club que se formó hace cinco años no para de crecer. Están compitiendo en la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios y suma a su semillero más de 50 niños que van desde las categorías: 2009-2010 hasta la 2020-2021.

Los entrenamientos se reparten entre la Escuela Nº 707 “Ciudad de Yapeyú”, ubicada en Base Matienzo 900 de Km. 8, el Gimnasio municipal Nº 4 y la “nueva canchita”, ubicada en el barrio “El Faro”, en kilómetro 15.

Fernando Saihueque (presidente), recibió la visita del titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes, y les comentó el momento que viene atravesando el club. Las autoridades deportivas aportaron materiales y otros elementos.

Es que ya cuentan con su nuevo escenario deportivo de fútbol 5. Se trata de un nuevo predio deportivo, un lugar donde el deporte cobra vida. Está ubicado en el corazón del sector de kilómetro 15.

“Agradecerles a las autoridades que siempre tienen en cuenta al club. La canchita arrancó en el 2024, la teníamos media armada, pero le faltaba pegarle una limpieza para que la pelota pueda rodar bien y los nenes puedan entrenar un poco mejor”, explicó Fernando Saihueque presidente de la institución de zona norte.

Es que, según el dirigente y entrenador de El Faro FC: “La idea surgió más que nada porque no teníamos muchos espacios, teníamos la (Escuela) 707, que se colapsaba un poco de nenes y se me ocurrió la idea de hacer la canchita para poder entrenar en el barrio y que les quede más cerca a los chicos. Pueden salir a correr a los lugares que tenemos acá cerca, que son hermosos los que tenemos”.

Sobre el nuevo lugar de entrenamiento la intensión es lograr iluminarlo, acondicionarlo y que sea un espacio destinado a los chicos del club. Se trabajó con maquinaria para armar el terreno y el objetivo es que el mismo aporte un sentido de pertenencia y tenga una vida intensa en lo deportivo.

“Siempre estamos en comunicación con Hernán (Martínez), contamos siempre con una buena respuesta, con ganas de ayudar al club para que esto siga creciendo. Vino, conoció el lugar, nos dio materiales deportivos para que encaremos este año, y nos brindara el apoyo para que estemos en la Liga de Barrios”, señaló Saihueque.