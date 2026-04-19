Panamá 2026: Argentina conquistó dos nuevas medallas en el Futsal

La Albiceleste disputó ambas finales: ganó la dorada en la rama femenina y la plateada con el equipo masculino.

Argentina vivió una jornada muy intensa y llena de emociones en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada de la ciudad de Panamá con dos grandes actuaciones de los seleccionados de Futsal que sumaron una dorada y una plateada en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

El equipo femenino, dirigido por Ailen Habarna y Nicolás Noriega, llegó a la máxima cita de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud como favorito luego de sendas victorias ante Panamá (4-0) y Paraguay (4-1).

Sin embargo, el partido fue muy parejo en la primera mitad producto del ordenado esquema del equipo guaraní que se llevó el 0-0 como tesoro al descanso. En el segundo tiempo, la albiceleste arrinconó a su rival y encontró el gol de la consagración a través de Damaris Carabajal para subirse a lo más alto del podio.

Por su parte, el equipo de varones se sobrepuso a la derrota en el debut ante Brasil (9-3), con victorias ante Panamá (4-0) y Paraguay (3-1), lo que le permitió disputar la final ante el conjunto verdeamarelho.

En un partido muy disputado, Argentina batalló durante los 40 minutos reglamentarios para sostener el 0-0 y lo consiguió; pero en el primer minuto de la prórroga llegó el gol brasileño a través de Víctor para el 1-0 parcial.

La camiseta argentina, una vez más, quedó muy bien representada por estos jóvenes menores de 17 años que dan un gran paso dentro del mundo del deporte.