Comodoro Rivadavia es subcampeón argentino y Mendoza retuvo la corona

El anfitrión perdió ante la “Borravino” por 3-0 en la final del Torneo Argentino Femenino de Selecciones Futsal. El tercer puesto fue para Caleta Olivia, que venció 2-1 a Paraná.

Comodoro Rivadavia perdió este sábado en la final del Torneo Argentino Femenino de Selecciones de Futsal, al caer ante Mendoza por 3-0 en la final jugada en el Gimnasio Municipal “Angel ‘Lito’ Gioino” del barrio Máximo Abásolo.

La “Borravino”, que se quedó con la victoria y de esa manera logró de manera invicta su cuarto título en fila, se impuso con goles de Romina García, autora del primer gol -luego reconocida como mejor jugadora del certamen-, Luna Tucci y en el final Rocío Alderete.

De esa manera, Comodoro no pudo quedar en lo más alto del campeonato, aunque dejó todo teniendo en cuenta que perdió un solo juego, justamente el último ante un Mendoza, que retiene la corona argentina y así consiguió su décima estrella a nacional nacional.

El tercer puesto del certamen quedó en manos de Caleta Olivia, que con goles de Aylén Llauco y Zahira Musta, derrotó 2-1 a Paraná, que ganaba el partido por el gol de Mercedes Aguilar.

De esa manera, el elenco santacruceño logró un histórico tercer puesto, y además se desquitó de la derrota que había sufrido ante este mismo rival en la fase de grupos.

Este torneo lo organizó la Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón (AFeCFuSa), fiscalizó la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), y tuvo el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

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Panorama

SABADO 2

Tercer puesto

- Paraná 1 (Mercedes Aguilar) Caleta Olivia 2 (Aylén Llauco y Zahira Musta).

Final

- Comodoro Rivadavia 0 / Mendoza 3 (Romina García, Luna Tucci y Rocío Alderete).

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Cuadro de Honor

Goleadora: Catalina Vicario (Mendoza).

Valla menos vencida: Comodoro Rivadavia: Rocío Trautman, Yanina Moya y Florencia Agell.

Mejor jugadora: Romina García (Mendoza).

Delegación más correcta: Formosa.

Podio

1º Mendoza

2º Comodoro Rivadavia.

3º Caleta Olivia

4º Paraná