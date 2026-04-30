Derrotó 3-0 a Tucumán y cerró con puntaje perfecto la primera etapa del Argentino de Futsal Femenino. Este jueves a las 21 se mide con Corrientes Capital por un lugar en semifinales. Los otros cruces de cuartos serán Pico Truncado-Caleta Olivia, Mendoza-Esquel y Paraná-Tucumán.

Comodoro terminó como el mejor de la fase de grupos

Comodoro Rivadavia le ganó este miércoles 3-0 a Tucumán y de ese modo cerró con puntaje ideal la zona “B” -fue el mejor de la fase de grupos- del Torneo Argentino de Futsal Femenino que se juega en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel ‘Lito’ Gioino”, del barrio Máximo Abásolo.

El elenco, que conduce Víctor Provoste, cosechó su tercera victoria seguida al derrotar 3-0 a Tucumán y de esa manera fue el mejor de la primera etapa del certamen.

Comodoro se impuso con dos goles de Tatiana Colisnechenco, mientras que Sofía Galván había abierto la cuenta.

De esa manera, Comodoro jugará este jueves en cuartos con Corrientes Capital (21:00), mientras que los otros cruces serán: Pico Truncado-Caleta Olivia (15:00), Mendoza-Esquel (17:00) y Paraná-Tucumán (19:00).

En el penúltimo partido de la noche se enfrentaron dos equipos -Sarmiento y Mar Chiquita que habían perdido en sus dos presentaciones y terminaron igualados 5-5.

Para Sarmiento convirtieron Aldana Gallego Rúa en tres ocasiones, Antonella Fernández y Yosbeyri Domínguez. Además, Yamila Salustio marró un penal.

Mientras que para Mar Chiquita, convirtieron Mailén Gómez por triplicado, Sofía Sosa y Sofía Ortiz. La arquera Evelyn Castillo lo atajó un penal a Sosa.

La última fecha de la fase de grupos arrancó con la victoria y clasificación de Paraná ante el eliminado Formosa por 3-0, con goles de Valentina Ramos, Valentina Fontana y Yanina Barboza. En el elenco formoseño Romina Coronel marró un disparo penal.

Mientras tanto, por el grupo C, Caleta Olivia fue otro de los que aseguró su clasificación al derrotar 3-1 a Esquel -también clasificó como mejor tercero- con doblete de Paola Burgos y un gol de Sabrina Lemos. El tanto de las chubutenses lo marcó Camila Villarroel.

Por su parte, en el grupo A, Pico Truncado y Corrientes Capital igualaron 1-1. Sonia Durán había puesto en ventaja a las correntinas e igualó la goleadora Mariana Yacante.

El defensor del título Mendoza no tuvo problemas para imponerse por 13-2 ante Perito Moreno y de esa manera terminó primero en el grupo A.

Catalina Vicario en tres ocasiones, Agostina Morales, Ailén García y Azul Lorenzo -las tres en dos oportunidades-, Agustina Freixas, Candela Giovarruscio, Julieta Tieppo y Cecila Funes, marcaron los goles de la “Borravino”. Maira Ríos y Samanta Cis anotaron los goles de las santacruceñas, que se despidieron del certamen con tres derrotas.

Cabe destacar que todos los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, con los relatos de Darío Brusadin.

Por otra parte, las semifinales del viernes y la final del certamen prevista para el sábado serán televisadas, además del canal de la CAFS, por la señal de DEPORTV.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

MIERCOLES 29 (3ª fecha)

Grupo C

- Paraná 3 (Valentina Ramos, Valentina Fontana, Yanina Barboza) / Formosa 0.

- Caleta Olivia 3 (Paola Burgos 2 y Sabrina Lemos) / Esquel 1 (Camila Villarroel).

Grupo A

- Pico Truncado 1 (Mariana Yacante) / Corrientes Capital 1 (Sonia Durán).

- Mendoza 13 (Agostina Morales 2, Catalina Vicario 3, Ailén García 2, Azul Lorenzo 2, Agustina Freixas, Candela Giovarruscio, Julieta Tieppo, Cecilia Funes) / Perito Moreno 2 (Ailén Ríos, Samanta Cis).

Grupo B

- Mar Chiquita 5 (Sofía Sosa, Sofía Ortiz y Mailén Gómez 3) / Sarmiento 5 (Aldana Gallegos Rúa 3, Antonella Fernández y Yosbeyri Domínguez).

-Tucumán 0 / Comodoro Rivadavia 3 (Sofía Galván y Tatiana Colisnechenco 2).

Programa – Cuartos de final

JUEVES 30

15:00 Pico Truncado vs Caleta Olivia,

17:00 Mendoza vs Esquel,

19:00 Paraná vs Tucumán.

21:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital.