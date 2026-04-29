Derrotó 2-0 a Mar Chiquita y este miércoles con Tucumán definirá quien se queda con el primer lugar del grupo B del Argentino de Selecciones de Futsal Femenino.

Comodoro volvió a ganar y está en cuartos de final

Comodoro Rivadavia le ganó a Mar Chiquita por 2-0 y de esa manera se clasificó para los cuartos de final del Torneo Argentino de Selecciones de Futsal Femenino, que se juega en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel ‘Lito’ Gioino” del barrio Máximo Abásolo.

El elenco dueño de casa se quedó con la victoria por los goles que marcaron Tiziana Cancino en la primera etapa, y Araceli Curruhiunca en el segundo tiempo.

De esa manera, las dirigidas de Víctor Provoste irán este jueves en busca del primer puesto del grupo B cuando se midan desde las 21:30 ante Tucumán, que por ahora lidera la zona por diferencia de gol (+8 contra +6)

En el otro partido de la zona, Tucumán goleó 7-1 a Sarmiento y también se aseguró un lugar en la próxima instancia del certamen.

Ganó con goles de Aldana Miró, Maribel Lucero, Iara Contreras, Adriana Corbalán y tres de Cecilia Valentini. Yamila Salustio hizo el gol de las chubutenses.

Mientras tanto, por el grupo A, Pico Truncado goleó 6-0 a Perito Moreno, con cuatro tantos de Mariana Yacante, uno de Lourdes Maza -de penal-, y un tanto de Lucero Ramírez.

Por su parte, Mendoza, quien es el defensor de la corona, logró su primera victoria en el certamen al derrotar 3-0 a Corrientes Capital con anotaciones de Romina García, Candela Giovarruscio y Agustina Freixas.

Y en la zona C, Esquel, con tantos de Micaela Moreno y Dana Benavidez, igualó 2-2 ante Paraná, que marcó dos veces a través de Aylén Battauz.

Cabe destacar que clasifican a cuartos de final el primero y segundo de cada grupo, como así también los dos mejores terceros de las tres zonas.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

MARTES 28 (2ª fecha)

Grupo C

- Paraná 2 (Aylen Battauz 2) / Esquel 2 (Micaela Moreno y Dana Benavidez).

- Formosa 2 (Celeste Viera y Rafaela Samaniego) / Caleta Olivia 7 (Paola Burgos, Zahira Muzta 2 y Lourdes Soto 4).

Grupo A

- Perito Moreno 0 / Pico Truncado 6 (Lourdes Maza -p-, Mariana Yacante 4 y Lucero Ramírez).

- Mendoza 3 (Romina García, Candela Giovarruscio y Agustina Freixas) / Corrientes Capital 0.

Grupo B

- Tucumán 7 (Aldana Miró, Maribel Lucero, Iara Contreras, Adriana Corbalán y Cecilia Valentini 3) / Sarmiento 1 (Yamila Salustio).

- Comodoro Rivadavia 2 (Tiziana Cancino, Araceli Curruhuinca) / Mar Chiquita 0.

Programa

MIERCOLES 29 (3ª fecha)

- 14:00 Paraná vs Formosa; Grupo C.

- 15:30 Caleta Olivia vs Esquel; C.

- 17:00 Pico Truncado vs Corrientes Capital; A.

- 18:30 Mendoza vs Perito Moreno; A.

- 20:00 Mar Chiquita vs Sarmiento; B.

- 21:30 Tucumán vs Comodoro Rivadavia; B.