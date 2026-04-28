Derrotó 5-1 a Guardianes JL y de esa manera continúa con puntaje ideal en la cima del torneo Apertura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón.

Amigos del Poli sigue firme en la punta de la C-17

Foto: Amigos del Poli de la C-17.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

En ese contexto y dentro de la programación, Amigos del Poli superó por 5-1 a Guardianes JL y de esa manera se mantiene -con puntaje perfecto- en lo más alto del campeonato en la denominación C-17, es decir la categoría más grande que tiene el certamen del futsal formativo.

El líder se impuso con goles de Emanuel Medina, dos de Matías Mercado, uno de Luciano Santander y otro de Gabriel Sánchez. Thiago Lobos anotó el tanto de Guardianes JL.

De esa manera, Amigos del Poli, que tiene 51 goles a favor y solo 13 en contra, logró su octava victoria en fila, reuniendo 16 puntos, seguido de La Súper Económica y Lanús -el otro invicto-, que reúnen 14 unidades.

La Súper goleó 9-2 a Deportivo DM Blanco, mientras que el “Granate” le ganó 2-1 a Saavedra Futsal.

A continuación se detalla todos los resultados, con sus respectivos goleadores luego de jugarse el fin de semana en el Gimnasio 2 del barrio Pueyrredón, una nueva fecha del torneo Apertura.

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

8ª fecha

- Juanes Motos Futsal 0 / El Lobito Infantil 6 (Benjamín Vargas 2- Nicolás Cartagena 2-Ian Falcón 2).

DENOMINACION C11 2016

8ª fecha

- La Súper Económica 6 (Kenai Gómez 3-Uriel Castillo-Tahiel Mayorga-Ian Alvarado) / Asturiano Celeste 2 (Imanol Cárdenas 2).

- El Lobito Infantil 6 (Tahiel Huanchullan-Tahiel Mansilla-Caleb Canales 3-Benjamín Vargas) / Casino CR 0.

- Lanús Infantil 3 (Joaquín Elorrieta-Alejo Calculef-José Román Loncón) / Halcones Dorados FC 4 (Gian González-Mateo Morales - Thomás Quiñoneros 2).

- PM FC Azul 0 / MyL Futsal 1 (Santiago Ayala).

- Los Rebeldes 4 (Thiago Oyarzo-Laureano Pelozo-Axel Gorocito-Nahuel Ojeda) / Nueva Chicago 4 (Gael Décima-Luis Alfonzo 2- Mateo Ovalle).

- PM FC Negro 0 / Lanús 3 (Guiliano Bonelli 2-Bautista Gallardo).

DENOMINACION C-09 2017

7ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Michel Márquez 2) / Lanús 9 (Tadeo Domínguez-Fausto Gómez-Giovanni Maza 3-Santino Encina 4).

- Casino CR 0 / PM FC Negro 5 (Felipe Aued-Eusebio Roldán-Joaquín Montiel 2-Emir González).

- Milán F.I 1 (Adrián Romero) / El Lobito Futsal 6 (Thian Cárcamo -Lionel Vilte-Darian Lavín-Santino Care 3).

- JM Futsal 0 / Asturiano Celeste 1 (Felipe Heredia).

- PM FC Azul 7 (León Villafañe 2-Facundo Carro-Bastian Rosales -Vicente Gómez-Marcelo Díaz 2) / Los Matadores 0.

DENOMINACION C13

7ª fecha – zona “B”

- Los Amigos FC 2 (Ciro Arriegada-Benicio Ontiveros) / MyL Futsal 2 (Joaquín Tejada 2).

- Juanes Motos Futsal 4 (Gonzalo Soto-Agustín Reynoso-Ciro Cofré -Juan Manuel Cantallops) / Guerreros FC 2 (Isaías Holgado- Benjamín Barrientos).

- Lanús Infantil ‘A’ 15 (Bautista Llancabure 3-Juan Pablo Errecalde 3-Laín Cárcamo 2-Lisandro Hernández 2-Thiago Chaile 2-Máximo Vera-Jeremías Pérez 2) / Lanús 0.

- Halcones Dorados FC 2 (Bastian Reinoso-Uriel Cuyul) / Casino CR 4 (Luis Gutiérrez -Jerónimo Carrizo-Lautaro Rivera 2).

- JM Futsal 2 (Ian Almonacid 2) / El Pilar Celeste 4 (Vicenzo Saldivia -Bautista Villegas-Alexander Báez-Martín Contreras).

DENOMINACION C-15

7ª fecha – zona “A”

- Malvinas Club 7 (Ciro Uribe-Theo Uribe-Renzo Lastra 4-Bautista Pérez) / Milan Futsal 0.

- La Súper Económica 6 (Yamil Millaneri-Bastian Chaile-Ezequiel Juárez 2-Diego Grances 2) / Saavedra Futsal 2 (Benjamín Cruz- Thiago Gutiérrez).

- CyS Futsal 9 (Matías Navarro 2-Leonel Robledo 4-Thiago Cancino -Santino Díaz 2) / Los Matadores Rojo 1 (Lautaro Poveda).

- Casino CR 0 / Lanús Infantil 9 (Tiziano Hernández-Ian Barría 6-Mateo Núñez-Dante Latorre).

7ª fecha – zona “B”

- Deportivo DM 4 (Bastian Vásquez-Bruno Bahamonde-Axel Mendoza 2) / Guardianes JL 0.

- Los Titanes FC 1 (Enzo Carrizo) / Los Matadores Azul 3 (Facundo Ferreira 2-Thiago Pereyra).

DENOMINACON C-17

8ª fecha

- 70/30 5 (Lucas Cortez-Ian Ballona-Bautista Barría 3) / Deportivo DM Negro 4 (Joaquín Millaneri 2-Dariel Millamán 2).

- MyL Futsal 4 (Vicente Mandaglio 2-Benjamín Erracalde 2) / 707 Futsal 3 (Thiago Morán 2-Benjamín Márquez Da Rosa).

- Amigos del Poli 5 (Emanuel Medina-Matías Mercado 2-Luciano Santander-Gabriel Sánchez) / Guardianes JL 1 (Thiago Lobos).

- El Lobito Futsal 6 (Branco Muñoz-Walter Toledo 4-Lucas Gómez) / Alma Gaucha 0

- Deportivo DM Blanco 2 (Joaquín Barrientos-Bastian Gatica) / La Súper Económica 9 (Sebastián Melián-Mirko Zelich 3-Franco Ramos-Benjamín Fernández 3-Brian Benítez).

- Saavedra Futsal 1 (Bruno Carrizo) / Lanús 2 (Santino Pacheco- Román Tolaba).

- Los Titanes FC 5 (Miguel Loncón 4-Joaquín Lavados) / CIPA 6 (Jeremías Mansilla-Angel Herrero 3-Lucas Canquel 2).