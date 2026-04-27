Ganaron sus partidos de la cuarta fecha de la primera ronda del torneo Oficial que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

Parma FS y La Banda de AESA siguen mandando en la Honor 2

Se disputó el fin de semana en dos escenarios de juego, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en la categoría Honor 2, los dos equipos que lideran el campeonato volvieron a ganar por lo que se mantienen firmes en la punta.

Uno de ellos es Parma FS, que se impuso por 7-3 a La Banda de Pirulo, mientras que el otro puntero es La Banda de AESA, que superó 4-3 a Lanús.

En las categorías de ascenso, mientras tanto, El Lobito derrotó 7-2 a Bric SRL Futsal y saltó a la punta de la A1.

Por su parte, en la A2, el puntero Estudiantes Futsal se impuso por 2-1 ante Niupi FC y sigue firme en la cima, lo mismo que El Defe, que venció 5-2 a Rústicos Predilectos y continúa mandando en su zona.

Además, en la categoría C20, Inter mantuvo el liderazgo luego de su victoria por 4-1 ante el representativo de Lanús.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron tanto en el Gimnasio municipal 1, como así también en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 711.

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Panorama

CATEGORIA “A”

ZONA “A1”

6ª fecha

- La Roma Futsal 5 (Aristóteles Páez 3, Jonathan Caballero y José Cárcamo) / Alma Gaucha 3 (Matías Esaín, Maximiliano Gile, Cristian Peralta y Cristhian Vallejos).

- Los Cholos 0 / Juan XXIII 4 (Ernesto Armoa 2, Eduardo Robacio y Thiago Sánchez).

- Carlos Automotores 2 (Alan Aroma y Nicolás Jara) / Neroazurro 5 (Juan Frías 2, Marcel Carranza, Emiliano Lucio y Diego Zalazar).

- Bric SRL Futsal 2 (Carlos Verón 2) / El Lobito 7 (Luis Reiñanco 2, Oyarzo 2, Ignacio Alaniz, Luca Castillo e Ignacio Mansilla).

- @Servicios Futsal 2 (Alejandro Villalba 2) / 2 de Abril 0.

ZONA “A2”

7ª fecha

- San Cayetano 1 (Nicolás Jara) / Zeus FC 8 (Eric Castro, Jonathan Molina 4, Milton Paz y Ariel Saralegui).

- Sport Boys B 2 (Agustín Figueroa y Franco Toconas) / Flamengo A 6 (Alan Bejar Chacoma 2, Alexis Leiva 2, Ariel Levicoy y Juan Mansilla).

- Guardianes B 0 / Lazio FC 11 (Sergio Sanhueza 6, Marcelo Zúñiga 2, Claudio González, Franco Pantanalli y Maximiliano Sueldo).

- Estudiantes Futsal 2 (Pablo Motto y Esteban Palma) / Niupi FC 1 (Lucas Subiabre).

ZONA “A3”

6ª fecha

- La Mata 4 (Lucas Barrionuevo, Walter Eduards y Lautaro Ojeda 2) / Chacabuco 5 (Thiago Fernández 4 y Thiago Moscardi).

- La Vecindad 1 (Fabricio Barrionuevo) / Parma FS A 6 (Enzo Martínez 2, Facundo Pérez 2, Nicolás Barría y Román Soto).

- Guardianes JL 7 (Lautaro López 3, Emanuel Lagos 2 y Martín Lagos 2) / Los Santos 4 (Bruno Achabal 2, Maximiliano Maldonado y Marcos Maldonado).

- Real Futsal 5 (Gastón Hermosilla 4 y Alejandro Hernández) / Malandras FC 5 (Gastón Millalonco 2, Juan Alvarez, Axel Castillo y Lautaro Nehue).

- Rústicos Predilectos 2 (Kevin Lara y Denis Mendiola) / El Defe 5 (Luca Gutiérrez 2, Agustín Uribe 2 y Facundo Coñuecar).

CATEGORIA “C20”

5ª fecha

- Chacabuco 1 (Luciano Pintos) / CIPA 1 (Lucas Mercado).

6ª fecha

- HDP Futsal 1 (Jonás Correa) / Camioneros 4 (Thiago Balcón 3 y Fabricio España).

- Guardianes 3 (Leandro Acosta 2 y Lautaro López) / MyL Futsal 5 (Ivo Gallardo 2, Alexis Rivas 2 y Dante González).

- Inter 4 (Matías Salas 4) / Lanús 1 (Genaro Rivas).

- El Lobito 6 (Thiago Cartes 2, Toledo 2, Nazareno Alvarez y Alex González) / Cepatacal 3 (Tiziano Mirol, Gonzalo Santander y Michael Santander).

CATEGORIA “HONOR”

ZONA 1

5ª fecha

- La Prove Futsal 2 (Agustíb Alaniz y Roberto Santander) / Halcones Futsal 3 (Gabriel Mansilla, Maximiliano Benito e Isaías González).

3ª fecha

- Sindicato Petrolero 3 (Bruno Barría, Ezequiel Castillo y Brian González) / CIPA 0.

ZONA 2

4ª fecha

- El Cervecero 3 (Marcelo Curamil y Cristian Legüe 2) / Tercer Tiempo 3 (Emiliano Loncón, Brian Vázquez y Cristian Villegas).

- La Banda de AESA 4 (Diego Antinao 2, Juan Cárdenas e Ignacio Dodds) / Lanús 3 (Mariano Cárcamo 2 y Santino Sanzana).

- La Banda de Pirulo 3 (Joaquín Tula 3) / Parma FS 7 (Denis Atencio, Gonzalo Bertoldi 2, José Cárdenas, Kevin Jahnsen, Santiago Olmos y Nicolás Reyes).