El futsal promocional disputa una nueva fecha del torneo Apertura

La actividad se desarrollará este jueves, el sábado y domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Un total de 48 serán los partidos que se jugarán este jueves, sábado y domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 correspondientes a una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la acción de este jueves -feriado provincial-, que dará comienzo a las 13, tendrá un total de 13 partidos. El sábado se jugarán 17 encuentros, mientras que el domingo, el fin de semana se completará con 18 juegos.

A continuación se detalla la programación a jugarse en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.